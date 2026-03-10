Donald Trump are un obicei neobișnuit la Casa Albă. Mai exact, le oferă bărbaților din echipa sa o pereche de pantofi eleganți, de la brandul său preferat.

Potrivit unei relatări publicate de , gestul a devenit atât de cunoscut în cercurile politice din Washington, încât mulți dintre cei care primesc încălțămintea se simt obligați să o poarte atunci când sunt în preajma liderului american.

Este vorba despre pantofi oxford din piele produși de compania Florsheim, un brand de încălțăminte din statul Wisconsin, pe care președintele SUA îl apreciază în mod special.

Cât costă acea pereche de pantofi oferită de Donald Trump colaboratorilor săi

Conform informațiilor apărute în presa americană, Trump obișnuiește să ofere aceste perechi de pantofi asistenților, oficialilor din administrație sau chiar unor invitați importanți.

Modelul preferat de liderul de la Casa Albă este unul clasic, de tip oxford, considerat elegant, dar relativ accesibil ca preț. În mod normal, pantofii costă aproximativ 145 de dolari, însă pot fi găsiți la reducere chiar și la 59,90 dolari.

Deși nu sunt considerați un produs de lux, aceștia au devenit un simbol discret al relației cu președintele.

De ce se tem oficialii să apară încălțați cu altceva în fața lui Trump

Potrivit surselor citate de Wall Street Journal, mulți dintre cei care au primit pantofii au grijă să îi poarte atunci când sunt în preajma președintelui.

Motivul ar fi simplu, și anume, nu vor să îl supere sau să pară că nu apreciază gestul.

„Tuturor le este frică să nu îi poarte”, a spus cineva pentru WSJ. „Toți bărbații îi au”, a spus o altă persoană din stafful lui Trump.

În unele întâlniri oficiale, Trump ar schimba chiar subiectul discuției pentru a lăuda pantofii sau pentru a-i întreba pe colaboratori dacă au primit perechea oferită de el.

Ce oficiali importanți au primit acea pereche de pantofi de la Donald Trump

Lista celor care ar fi primit astfel de cadouri include mai multe nume importante din politica americană.

Printre aceștia se numără vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat , secretarul apărării Pete Hegseth, secretarul comerțului Howard Lutnick, directorul de comunicații Steven Cheung și secretarul transporturilor Sean Duffy.

De asemenea, pantofii ar fi ajuns și la senatorul Lindsey Graham, dar și la personalități media precum Tucker Carlson sau prezentatorul Fox News Sean Hannity.

Cum a reacționat JD Vance la situația creată

Vicepreședintele JD Vance a povestit pentru Wall Street Journal un episod petrecut în Biroul Oval.

„Marco, JD, aveți pantofi caraghioși”, ar fi declarat Trump în timpul unei întâlniri cu Vance și Rubio în Biroul Oval, din decembrie anul trecut, potrivit lui Vance.

Acesta a mai spus că președintele ar fi scos, ulterior, un catalog Florsheim și i-a întrebat pe cei prezenți ce mărime poartă.

Când unul dintre participanți a spus că poartă mărimea 7, Vance a relatat reacția lui Trump: „s-a lăsat puțin pe spate în scaun și a zis: «Știi, poți afla multe despre un bărbat după mărimea pantofilor lui»”.

Există și nemulțumiri printre cei care au primit cadoul?

În culisele administrației ar exista și momente stânjenitoare legate de acest obicei.

Mai multe persoane ar fi povestit că un secretar din cabinet s-ar fi plâns că trebuie să poarte acei pantofi Florsheim primiți de la Trump, deși el era obișnuit cu modele de lux, precum cele produse de Louis Vuitton.

În același timp, Thomas Florsheim Jr., directorul executiv al companiei producătoare, a declarat că nu știa aceste detalii cu privire la preferințele lui Trump pentru pantofii brandului și a refuzat să comenteze această situație.