Un tânăr a fost ucis în timpul unui control de rutină, în SUA. Polițiștii au tras cel puțin 12 gloanțe (VIDEO)

Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Utah a fost ucis în timpul unei opriri de rutină în trafic, pe motiv că a refuzat să coboare din autoturism. Polițiștii au tras cel puțin 12 gloanțe în tânărul șofer.

Un tânăr șofer în vârstă de 25 de ani a fost omorât de poliție în Farmington, Utah, în timpul unui control de rutină. Autoritățile spun că bărbatul a refuzat să coboare din mașină și să se supună ordinelor lor, însă, mama sa, susține că fiul ei a fost ucis cu brutalitate de către polițiști.

Autoritățile au lansat un videoclip în care polițiștii au strigat „Pistol!”, făcând referire la o armă pe care unul dintre ofițeri ar fi observat-o în interiorul mașinii. Mai mulți ofițeri au încercat să-l scoată pe tânăr din mașină, după ce au zărit o armă pe podeaua de lângă scaunul pasagerului.

Polițiștii susțin că au început să tragă în Allan, tânărul de 25 de ani, abia după ce ar fi observat că acesta a apucat ceva ceea ce ei credeau că este un toc de armă, potrivit .

Farmington, UT: Bodycam videos released by Farmington Police on the shooting of Allan Chase (25). Chase was pulled over on a routine stop due to a illegitimate license plate not registered. A holster and a gun was found in the vehicle.

— DeL2000 (@DeL2000)