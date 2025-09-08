B1 Inregistrari!
Dispariție misterioasă: Un tânăr care călătorea în jurul lumii e de negăsit. Iahtul său a fost văzut în larg, dar la bord nu mai era decât câinele lui

Traian Avarvarei
08 sept. 2025, 13:23
James „Jemsie” Nunan, un britanic în vârstă de 34 de ani aflat într-o călătorie în jurul lumii pe iahtul său, a dispărut în timp ce se afla pe insula spaniolă Gran Canaria. Iahtul a fost descoperit în larg, la 160 km de ultima locație cunoscută. La bord mai era doar câinele său, Thumbelina, aflat în stare bună. Autoritățile din țara sa natală, din Spania și Interpolul colaborează pentru dezlegarea acestui caz misterios și toată lumea speră ca tânărul să fie găsit în viață.

  • Unde a fost văzut James ultima oară
  • Ce spune familia celui dispărut

Unde a fost văzut James ultima oară

James a fost văzut ultima oară pe 18 august, în Las Palmas, după ce și-a cumpărat mâncare de la un magazin turcesc. În acea seară, i s-a furat rucsacul, însă păstra pașaportul la gât. De atunci nu se mai știe nimic de el, scrie BBC.

Mama lui a intrat la bănuieli chiar de a doua zi, căci el n-o mai sunase, cum făcea zilnic.

„Asta nu era deloc normal pentru el”, a susținut Nikita Goddard, sora lui vitregă.

Tot pe 19 august, pașaportul său a fost raportat ca pierdut sau furat la consulatul irlandez din Gran Canaria.

Pe 22 august, mama lui l-a dat dispărut la poliția din Essex.

Trei zile mai târziu, poliția a localizat iahtul lui la circa 80 km de coasta sudică a insulei Gran Canaria. Iahtul a fost tractată în portul Arguineguin. La bord mai era doar câinele lui, Thumbelina. Patrupedul posibil să fi avut mâncare în ambarcațiune, căci era hrănit și într-o stare bună.

Ce spune familia celui dispărut

James era de cinci luni și jumătate plecat de acasă și voia să ajungă în Brazilia. El călătorea cu banii pe care-i câștigase ca zidar.

Familia lui trăiește un coșmar de când nu mai știe nimic de el, dar trage speranțe că va fi găsit în viață.

„Sunt multe semne de întrebare… Viața noastră a fost dată peste cap”, a mai spus Nikita Goddard.

