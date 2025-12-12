Un tunel ascuns într-o pădure a fost folosit de peste 180 de migranți pentru a trece ilegal granița din Belarus în Polonia. Descoperirea a fost anunțată vineri, 12 decembrie, de gardienii de frontieră polonezi, informează .

Podkop wydrążony pod linią 🇵🇱🇧🇾granicy państwowej. Tunel miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się ok. 50 metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście zlokalizowano ok. 10 metrów od zapory po polskiej stronie. — Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg)

Cum arată tunelul secret prin care migranții au trecut ilegal granița

Au fost reținuți aproximativ 130 de după ce trecerea ilegală a fost descoperită joi. Ceilalți au reușit să dispară și se află încă în libertate.

Poliția de Frontieră a făcut public un videoclip cu tunelul clandestin. Acesta era săpat printre rădăcini și pământ, fiind susținut de stâlpi de lemn și bare metalice. Având doar 1,5 metri înălțime, tunelul îi forța pe cei care îl traversau să înainteze aplecați.

De mai bine de trei ani, granița Poloniei cu Belarus este scena unei crize migratorii continue.

Cum funcționa tunelul clandestin

Conform Poliției de Frontieră, tunelul este al patrulea de acest tip descoperit în acest an în regiunea vestică Podlaskie. Totodată, autoritățile au reținut un polonez de 69 de ani și un cetățean lituanian de 49 de ani, veniți să preia migranții. „Intrarea ascunsă în pădure era la aproximativ 50 de metri de gardul de frontieră pe partea belarusă, iar ieșirea la 10 metri de barieră pe partea poloneză”, a specificat Poliția de Frontieră.