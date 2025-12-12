B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)

Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)

Ana Beatrice
12 dec. 2025, 17:35
Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
Sursa Foto: X.com / Podlaski Oddział SG
Cuprins
  1. Cum arată tunelul secret prin care migranții au trecut ilegal granița
  2. Cum funcționa tunelul clandestin

Un tunel ascuns într-o pădure a fost folosit de peste 180 de migranți pentru a trece ilegal granița din Belarus în Polonia. Descoperirea a fost anunțată vineri, 12 decembrie, de gardienii de frontieră polonezi, informează Reuters.

Cum arată tunelul secret prin care migranții au trecut ilegal granița

Au fost reținuți aproximativ 130 de migranți după ce trecerea ilegală a fost descoperită joi. Ceilalți au reușit să dispară și se află încă în libertate.

Poliția de Frontieră a făcut public un videoclip cu tunelul clandestin. Acesta era săpat printre rădăcini și pământ, fiind susținut de stâlpi de lemn și bare metalice. Având doar 1,5 metri înălțime, tunelul îi forța pe cei care îl traversau să înainteze aplecați.

De mai bine de trei ani, granița Poloniei cu Belarus este scena unei crize migratorii continue.

Cum funcționa tunelul clandestin

Conform Poliției de Frontieră, tunelul este al patrulea de acest tip descoperit în acest an în regiunea vestică Podlaskie. Totodată, autoritățile au reținut un polonez de 69 de ani și un cetățean lituanian de 49 de ani, veniți să preia migranții.

„Intrarea ascunsă în pădure era la aproximativ 50 de metri de gardul de frontieră pe partea belarusă, iar ieșirea la 10 metri de barieră pe partea poloneză”, a specificat Poliția de Frontieră.

Ofițerii au apelat la sisteme electronice pentru a estima câți migranți au traversat tunelul clandestin. Armata și poliția au fost mobilizate pentru a-i căuta pe cei care au reușit să dispară.
În 2022, Polonia a demarat construcția unui gard de frontieră de 180 de kilometri, într-un efort de a bloca trecerile ilegale.
Tags:
Citește și...
Românii vor plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
Externe
Românii vor plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american
Externe
Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american
A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului
Externe
A accelerat doar pentru o poză la radar. Ce sancțiuni riscă șoferul și cum explică autoritățile gravitatea incidentului
Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile
Externe
Vânătoare în Canalul Mânecii. Marina britanică a urmărit un submarin rusesc timp de trei zile
Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami
Externe
Cutremur de mare intensitate în Japonia. Autoritățile au emis o alertă de tsunami
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
Externe
O româncă a arătat câți bani cheltuie lunar, în Spania: „O viață decentă, fără lipsuri”. A prezentat în detaliu cheltuielile din noiembrie (VIDEO)
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, apariție surprinzătoare în Oslo. Cum a reușit Maria Corina Machado să fugă din Venezuela și cine a ajutat-o
Externe
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, apariție surprinzătoare în Oslo. Cum a reușit Maria Corina Machado să fugă din Venezuela și cine a ajutat-o
Șeful NATO, avertisment fără precedent: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri”
Externe
Șeful NATO, avertisment fără precedent: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei. Trebuie să fim pregătiţi pentru un război de amploarea celui cu care s-au confruntat bunicii şi străbunicii noştri”
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Externe
Guvernul bulgar cedat la presiunea străzii. Premierul Jeliazkov și-a prezentat demisia
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Externe
Corupție în anturajul premierului Spaniei. Fost ministru al transporturilor trimis în judecată
Ultima oră
18:40 - Reacții diametral opuse: Ce a anunțat Călin Georgescu spre deosebire de George Simion, în scandalul justiției din România
18:20 - Rulada de dovlecel și sfeclă roșie, aperitivul ideal pentru masa festivă. Află cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
18:11 - Un ajutor de stat de peste 3 miliarde de lei pentru Valea Jiului: patru mine de cărbune se închid oficial. Nicușor Dan a promulgat legea
18:03 - Românii vor plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
17:34 - A treia seară de proteste, în București: „O justiție capturată înseamnă sfârșitul statului de drept. Nu mai avem timp de amânări”. În ce alte orașe mai au loc manifestații
17:10 - Cum alegi între un pătuț din lemn și unul pliabil: sfaturile BabyNeeds pentru părinții din România
17:06 - Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american
17:02 - România este lider european la diversitatea genetică a ursului brun. Între 10.600 și 12.700 de exemplare în țara noastră
16:59 - Instanța a decis: Fostul șef Romsilva rămâne fără job și e obligat să dea înapoi bonusul uriaș de pensionare. Câți bani are de returnat
16:42 - În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte