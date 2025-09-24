Uraganul Gabrielle se apropie de Europa cu rafale de peste 200 km/h (VIDEO)

Un uragan format în Atlanticul central provoacă îngrijorare în rândul autorităților europene. Gabrielle, al doilea uragan major al sezonului, și se îndreaptă cu forță spre arhipelagul Azore, existând riscul ca ulterior să afecteze și vestul Europei.

Specialiștii avertizează că, în funcție de traiectorie, furtuna ar putea aduce vânturi puternice, valuri uriașe și ploi torențiale, punând la încercare infrastructura și capacitatea de intervenție a regiunilor vizate.

Cum s-a format uraganul Gabrielle și de ce a crescut atât de repede

Uraganul Gabrielle s-a format în urmă cu mai puțin de o săptămână în Atlanticul tropical central, unde temperaturile ridicate ale apei și absența forfecării verticale au creat condițiile ideale pentru dezvoltarea sa explozivă.

În doar câteva zile, furtuna a evoluat într-un uragan puternic, atingând luni categoria 4, cu rafale ce au depășit 217 km/h, suficient pentru a produce distrugeri majore. Intensificarea rapidă a avut loc în apropierea Bermudelor, însă o modificare bruscă de traiectorie a împins sistemul înapoi spre est, traversând din nou Atlanticul, potrivit .

De ce se așteaptă slăbirea lui Gabrielle, dar și noi riscuri

Conform specialiștilor de la Centrul Național britanic pentru Uragane, structura lui Gabrielle a început să își piardă din claritate, semn că furtuna se confruntă cu interacțiuni mai puternice cu vânturile verticale din atmosferă. Acest fenomen este cunoscut pentru efectul său destabilizator asupra uraganelor, întrucât fragmentează nucleul și le reduce intensitatea până la disipare.

Chiar și în fază de slăbire, Gabrielle rămâne o amenințare semnificativă. Intrarea în apele mai reci ale Atlanticului de Nord va accelera pierderea de intensitate, însă meteorologii estimează că sistemul va păstra forța unui uragan major la apropierea de Arhipelagul Azore, joi seara. În regiune sunt așteptate condiții severe: rafale de vânt violente și valuri de 5–6 metri, suficient de mari pentru a provoca pagube în zonele de coastă, pentru a afecta funcționarea porturilor și pentru a îngreuna serios transportul maritim.

Va lovi Gabrielle direct Europa

Prognozele pe termen lung rămân în continuare incerte. Uraganele sunt fenomene extrem de complexe, care degajă cantități masive de energie și au capacitatea de a perturba curentul de jet, acea zonă de vânturi puternice ce influențează vremea în emisfera nordică.

De-a lungul timpului, modelele meteorologice computerizate au întâmpinat dificultăți în a anticipa cu exactitate traseul acestor sisteme. Cu toate acestea, cele mai importante două modele de referință, EC și GFS, indică în prezent un scenariu comun: resturile uraganului Gabrielle ar putea ajunge duminică în Portugalia, sub forma unei zone de presiune joasă, notează .

Ce impact ar putea avea asupra Portugaliei și restului Europei

Dacă prognoza actuală se confirmă, Portugalia va fi prima țară lovită de Gabrielle. Meteorologii atrag atenția asupra unei combinații periculoase de fenomene: valuri uriașe pe Atlantic , capabile să afecteze zonele de coastă și traficul maritim,

rafale de vânt puternice , cu risc de avarii și întreruperi în rețelele electrice,

ploi torențiale, ce pot provoca viituri și inundații locale. Impactul ar putea duce la perturbări serioase în transporturi, alimentarea cu energie și activitățile de zi cu zi ale populației. Ulterior, sistemul slăbit, dar încă activ, ar putea traversa Peninsula Iberică spre Spania și Franța, unde ar amplifica instabilitatea atmosferică și ar aduce noi episoade de vreme severă.

Este pregătită Europa pentru astfel de furtuni

Spre deosebire de Statele Unite sau zona Caraibelor, Europa nu este expusă în mod obișnuit uraganelor directe. Totuși, în ultimii ani, mai multe sisteme tropicale sau fragmentele acestora au ajuns pe continent, lăsând în urmă pagube semnificative.

Specialiștii avertizează că autoritățile europene trebuie să trateze cu maximă seriozitate aceste fenomene. Chiar dacă șansele unei lovituri directe sunt reduse, efectele colaterale, ploi abundente, rafale de vânt violente și valuri uriașe, pot pune la grea încercare populația și infrastructura.