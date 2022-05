Ursula von der Leyen a comunicat un nou ajutor în valoare de 200 de milioane euro pentru Ucraina: „Mobilizăm puterea economică a UE”

Comisia Europeană a comunicat joi pentru sprijinirea persoanelor strămutate în interiorul Ucrainei, în contextul Conferinţei internaţionale a donatorilor convocată în comun de Polonia şi Suedia, informează .

În prezent, Comisia Europeană este pregătită să contribuie la reconstruirea Ucrainei după război. Preşedinta Ursula von der Leyen a propus începerea lucrărilor la , care ar trebui să aducă investiţiile masive necesare pentru a reconstrui, a pune în aplicare reforme şi a transforma Ucraina într-un loc atractiv pentru investiţii.

„ , care, dând dovadă de curaj, luptă împotriva agresorului şi îşi apără libertatea. Ne aflăm acum în cea de a 10-a săptămână de invazie brutală a Ucrainei de către Rusia. 10 săptămâni în care Uniunea Europeană a sprijinit ferm Ucraina.

Astăzi, Uniunea Europeană a răspuns, încă o dată, apelului de a oferi sprijin Ucrainei. În numele Comisiei Europene, am promis 200 de milioane de euro pentru Ucraina. Iar luna trecută, în timpul unui eveniment de strângere de fonduri, s-au strâns 9,1 miliarde de euro pentru ucrainenii din interiorul şi din afara Ucrainei.

Ştim că va fi nevoie de mai mult. Şi vom continua să susţinem Ucraina”, a transmis preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al executivului european.

Aproape 8 milioane de persoane, dintre care două treimi sunt copii, au fost strămutate în interiorul ţării de la începutul războiului provocat de Vladimir Putin în Ucraina, în timp ce pentru a căuta adăpost în Uniunea Europeană şi în ţările vecine.

Today we came together with a clear purpose: to support the brave people of Ukraine.

The EU answered the call, once more, to support Ukraine.

Thank you and for organising this donors’ conference.

