Ursula von der Leyen urmează să anunțe că va debloca mai devreme de 3,5 miliarde de euro pentru . Președinta Comisiei Europene se află la Kiev unde participă la summitul dedicat împlinirii a trei ani de la izbucnirea războiului.

Uniunea Europeană va debloca ajutorul în valoare de 3,5 miliarde de euro în luna martie, mai devreme decât era prevăzut. Informația apare în discursul publicat în avans, pe care Ursula von der Leyen îl va susține la Kiev.

„Europa este aici să întărească Ucraina în acest moment critic. (…) Războiul din Ucraina rămâne cea mai importantă criză pentru viitorul Europei~, se arată în mesajul Ursulei Von der Leyen.

Potrivit sursei citate, Vladimir Putin încearcă să câștige războiul în teren, iar scopul pe care îl urmărește este capitularea Ucrainei. Ea a atras atenția că, în cazul căderii Ucrainei, Rusia ar putea agresa și alte state.

„(Preşedintele rus Vladimir) Putin încearcă mai mult ca oricând să câştige războiul în teren. Scopul său rămâne capitularea Ucrainei. (…) Ştim ce s-ar putea întâmpla mai departe. Pentru că deja s-a întâmplat înainte. Nu numai destinul Ucrainei este în joc. Este destinul Europei”, adaugă în discurs preşedinta Comisiei Europene.

Let’s be clear: a free and sovereign Ukraine is not only in the European interest.

It’s also in the interest of the entire world.

An investment in Ukraine’s sovereignty is an investment in the prevention of future wars.

My statement in Kyiv ↓

