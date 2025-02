Uniunea Europeană lansează un proiect prin care intenționează să dezvolte propria ca alternativă la programul Starlink dezvoltat de .

În actualul context politic, Uniunea Europeană face un pas semnificativ către independența digitală, prin proiectul IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Este vorba despre un program de dezvoltare a propriei rețele de sateliți menită să ofere conectivitate de mare viteză și securitate pentru guvernele și cetățenii europeni.

Prin programul IRIS2, Bruxelles-ul vrea să pună capăt dependenței de infrastructurile externe, precum Starlink, rețeaua de sateliți deținută de Elon Musk. Este vorba despre o investiție majoră pe care UE intenționează să o lanseze în domeniul tehnologiei spațiale. Rezultatul final urmărit prin implementarea acestei rețele, este sigurarea securității comunicațiilor guvernamentale și îmbunătățirea accesului la internet în zone izolate.

Proiectul se va desfășura în mai multe etape și va implica lansarea unei constelații multi-orbitale de 290 de sateliți. Aceștia vor fi operaționali până în anul 2030, conform .

În ce constă programul IRIS2

Implementarea programului IRIS2 va fi asigurată printr-un parteneriat public-privat, în care vor fi implicate mari companii din domeniul aerospațial. Dezvoltarea și operarea rețelei de sateliți va fi coordonată de consorțiul SpaceRISE, din care fac parte mari operatori europeni precum SES, Eutelsat și Hispasat.

În proiect vor fi implicare și alte companii europene precum Thales Alenia Space, Airbus, Deutsche Telekom și Orange. Acestea vor asigura expertiza tehnologică necesară pentru construirea unei infrastructuri fiabile și scalabile.

Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri publice ale Uniunii Europene și ale Agenției Spațiale Europene (ESA), cât și din investiții private. Contractul de concesiune va avea o durată de 12 ani, iar Uniunea Europeană va fi principalul beneficiar al serviciilor oferite viitoarea rețea.

Începând cu acest an, 2025, se vor furniza primele servicii guvernamentale prin utilizarea sateliților deja existenți în cadrul programului GOVSATCOM. Termenul final până la care va deveni operațională întreaga constelație de sateliți este 20230.