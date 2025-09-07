Ursula von der Leyen: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat pe platforma X la atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Cum a reacționat Ursula von der Leyen la atacul rusesc masiv

“Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, care au vizat atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile. Din nou, Kremlinul își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”, a declarat Ursula von der Leyen.

Potrivit șefei Comisiei Europene, Europa susține și va continua să susțină pe deplin Ucraina. “Întărim forțele armate ale Ucrainei, construim garanții de securitate durabile și înăsprim sancțiunile pentru a crește presiunea asupra Rusiei. Uciderile trebuie să înceteze”.

Rusia a lansat un atac puternic asupra Ucrainei în cursul nopții de sâmbătă spre duminică cu peste 800 de drone și peste 12 rachete.

Deși Kievul a fost una dintre principalele ținte ale atacului rusesc de peste noapte, Rusia a bombardat de asemenea Odesa (sud), Zaporojie (sud), Kremenciuk (centru), Krivoi Rog (est) și Dnipropetrovsk (est).

Cel puțin trei persoane au fost ucise, 18 rănite și zeci de clădiri au fost incendiate la , inclusiv sediul guvernului, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în capitala Ucrainei, potrivit oficialilor și știrilor locale.

Cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei

Tymur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev, a confirmat ulterior că trupul unui copil de un an a fost scos din dărâmături de către salvatori.

Medicii au fost chemați în cartierul Darnytskyi, la est de râul Dnipro, unde o clădire de apartamente cu patru etaje a luat foc din cauza resturilor dronelor distruse în atacul de peste noapte, a adăugat Klitschko, .

Resturile dronelor au provocat, de asemenea, incendii la acoperișul unei clădiri cu 16 etaje și a două clădiri cu nouă etaje în cartierul Sviatoshynskyi din vestul Kievului, a spus el.

Martorii au declarat pentru Reuters că au auzit o serie de explozii care au zguduit orașul, care sunau ca niște unități de apărare aeriană în funcțiune.

Site-ul de știri ucrainean Kyiv Independent a relatat, de asemenea, că o femeie în vârstă a murit într-un adăpost din cartierul Darnytskyi al orașului în urma atacului, deși cauza morții sale nu a fost imediat clară.