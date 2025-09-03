B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atac aerian asupra Kievului. Rusia a atacat capitala Ucrainei în timp ce Putin dădea mâna cu Xi

Atac aerian asupra Kievului. Rusia a atacat capitala Ucrainei în timp ce Putin dădea mâna cu Xi

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 08:07
Atac aerian asupra Kievului. Rusia a atacat capitala Ucrainei în timp ce Putin dădea mâna cu Xi
Foto: Pixabay/Abaca Press / SalamPix/ABACA.

Armata rusă a lansat un atac aerian asupra Kievului, capitala Ucrainei, conform anunțului administrației militare a orașului. Populația a fost îndemnată să meargă la adăpost.

Cuprins:

  • Kievul vizat de un atac aerian al forțelor rusești
  • Ucrainenii au lovit în inima industriei ruse de armament

Kievul vizat de un atac aerian al forțelor rusești

Unitățile de apărare antiaeriană ale Ucrainei au fost implicate în respingerea unui atac aerian lansat asupra Kievului. Informația a fost confirmată de administrația militară a orașului.  Oamenii au fost îndemnați să meargă în adăposturi.

„Apărarea aeriană operează la Kiev! Rămâneți în adăposturi până când este dat semnalul!”, a transmis pe platforma Telegram, Timur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev.

În noaptea de marți spre miercuri, alertele de raid aerian au avertizat, în toată ţara, cu privire la atacurile de rachete și drone.

Atacul asupra capitalei Ucrainei a avut loc în vreme ce Vladimir Putin se află în China, unde participă la o serie de evenimente organizate de regimul comunist. El a asistat la parada militară, alături de dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, ale cărui armate sunt implicate în războiul din Ucraina.

Ucrainenii au lovit în inima industriei ruse de armament

Atacul asupra capitalei Ucrainei, vine la câteva zile după ce forțele speciale ale Kievului au distrus un obiectiv sensibil al industriei militare rusești. În noaptea de sâmbătă, 30 august, în urma unei operațiuni desfășurate de Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a fost distrus un depozit subteran de materiale explozive din cadrul combinatului chimic din orașul Aleksin, regiunea Tula.

Ținta a fost aleasă cu precizie, într-un context în care capacitatea Kremlinului de a produce muniție la scară industrială reprezintă o miză centrală în războiul de uzură din estul Ucrainei.

În urma atacului, ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană ar fi interceptat o parte dintre dronele lansate asupra complexului industrial. Deși oficialii ruși au spus că nu există pagube esențiale, imaginile postate și comentariile făcute de localnici, precum și relatările instituționale contradictorii, sunt de natură să trezească suspiciuni cu privire la nivelul real al distrugerilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Doi soți de 85 și 82 de ani au fost găsiți morți în curtea unui bloc
Externe
Doi soți de 85 și 82 de ani au fost găsiți morți în curtea unui bloc
Care este țara din Europa care vrea să renunțe la banii cash în următorii 5 ani. Oamenii se revoltă
Externe
Care este țara din Europa care vrea să renunțe la banii cash în următorii 5 ani. Oamenii se revoltă
Armata americană a distrus o ambarcațiune din Venezuela și a omorât 11 persoane. Trump susține că erau narcoteroriști
Externe
Armata americană a distrus o ambarcațiune din Venezuela și a omorât 11 persoane. Trump susține că erau narcoteroriști
Șocant! Un băiat de 10 ani din Londra a murit după ce a consumat cocaină. Cum s-a produs acest incident tragic
Externe
Șocant! Un băiat de 10 ani din Londra a murit după ce a consumat cocaină. Cum s-a produs acest incident tragic
Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
Externe
Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă
Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului
Externe
Rusia și China dau undă verde conductei Power of Siberia 2. Proiectul uriaș rămâne însă fără un acord privind prețul gazului
Un zbor Delta spre China a fost deviat din cauza unui pilot bolnav. Pasagerii au ajuns la destinație cu nouă ore întârziere
Externe
Un zbor Delta spre China a fost deviat din cauza unui pilot bolnav. Pasagerii au ajuns la destinație cu nouă ore întârziere
Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
Externe
Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Externe
Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Externe
Bill Gates a dezvăluit singura meserie pe care AI nu o va înlocui în următorii 100 de ani
Ultima oră
12:09 - Doi soți de 85 și 82 de ani au fost găsiți morți în curtea unui bloc
12:05 - Mucegaiul, inamicul care dă bătăi de cap gospodinelor. Cum poate fi prevăzută apariția ciupercii
12:03 - 11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la școală, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată
11:47 - Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
11:33 - Marina Voica a împlinit 89 de ani. De ce nu și-a dorit niciodată să aibă copii
11:27 - CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
11:24 - Reacție MAE după vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin”
11:23 - Maria Avram de la „Insula Iubirii”, declarații cutremurătoare după ce a fost înșelată de Marius: „M-am gândit să-mi iau viața”
11:07 - Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
10:56 - Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil