Atac aerian asupra Kievului. Rusia a atacat capitala Ucrainei în timp ce Putin dădea mâna cu Xi

Armata rusă a lansat un asupra Kievului, capitala Ucrainei, conform anunțului administrației militare a orașului. Populația a fost îndemnată să meargă la adăpost.

Cuprins:

Kievul vizat de un atac aerian al forțelor rusești

Ucrainenii au lovit în inima industriei ruse de armament

Kievul vizat de un atac aerian al forțelor rusești

Unitățile de apărare antiaeriană ale au fost implicate în respingerea unui atac aerian lansat asupra Kievului. Informația a fost confirmată de administrația militară a orașului. Oamenii au fost îndemnați să meargă în adăposturi.

„Apărarea aeriană operează la Kiev! Rămâneți în adăposturi până când este dat semnalul!”, a transmis pe platforma Telegram, Timur Tkachenko, șeful administrației militare din .

În noaptea de marți spre miercuri, alertele de raid aerian au avertizat, în toată ţara, cu privire la atacurile de rachete și drone.

Atacul asupra capitalei Ucrainei a avut loc în vreme ce Vladimir Putin se află în China, unde participă la o serie de evenimente organizate de regimul comunist. El a asistat la parada militară, alături de dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, ale cărui armate sunt implicate în războiul din Ucraina.

Kiev residents are going to spend this night sleeping on the cold concrete floor in the subway. All Zelensky has to do is surrender. — Gabe (@GabeZZOZZ)

Ucrainenii au lovit în inima industriei ruse de armament

Atacul asupra capitalei Ucrainei, vine la câteva zile după ce forțele speciale ale Kievului au distrus un obiectiv sensibil al industriei militare rusești. În noaptea de sâmbătă, 30 august, în urma unei operațiuni desfășurate de Direcția principală de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a fost distrus un depozit subteran de materiale explozive din cadrul combinatului chimic din orașul Aleksin, regiunea Tula.

Ținta a fost aleasă cu precizie, într-un context în care capacitatea Kremlinului de a produce muniție la scară industrială reprezintă o miză centrală în războiul de uzură din estul Ucrainei.

În urma atacului, ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană ar fi interceptat o parte dintre dronele lansate asupra complexului industrial. Deși oficialii ruși au spus că nu există pagube esențiale, imaginile postate și comentariile făcute de localnici, precum și relatările instituționale contradictorii, sunt de natură să trezească suspiciuni cu privire la nivelul real al distrugerilor.