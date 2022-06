Ursula von der Leyen, vizită surpriză la Kiev: Comisia Europeană va finaliza până la sfârșitul săptămânii viitoare avizul privind candidatura Ucrainei la UE

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează sâmbătă o nouă vizită la Kiev. Pe agenda vizitei sale se află discuțiile privind aspirațiile Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană.

„Mă voi întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și premierul ucrainean. Vom discuta despre eforturile comune necesare pentru reconstrucția țării și progresele privind calea europeană a Ucrainei”, a declarat ea.

Ursula von der Leyen a declarat sâmbătă că executivul european va finaliza „până la sfârșitul săptămânii viitoare” răspunsul la întrebarea dacă Ucraina ar trebui să fie o țară candidată la UE.

„Discuțiile de astăzi ne vor permite să ne finalizăm evaluarea până la sfârșitul săptămânii viitoare”, i-a spus ea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Kiev, în timpul unei vizite surpriză.

Între timp, Ucraina și-a reiterat cererile către țările occidentale pentru livrări mai rapide de arme și ajutor umanitar, deoarece Rusia a declarat că a doborât trei avioane de război ucrainene.

