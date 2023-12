Ușă distrusă cu drujba de un dezvoltator imobiliar din UK. A pedepsit persoana pentru că nu și-a plătit chiria

cunoscut din UK a filmat momentul în care distruge cu drujba care nu mai plătea și nu voia să părăsească locuința.

Videoclipul a devenit rapid viral și a strâns mii de reacții, conform

„Astăzi, am fost nevoit să dau pe cineva afară din apartament cu o drujbă. Dacă se afla la un hotel şi refuza să plece, paza ar fi intrat în peste el în cameră şi l-ar fi dat afară imediat.”, a spus dezvoltatorul în videoclip.

Dezvoltatorul a transmis că avocatul lui l-a sfătuit să încerce să îl dea afară din apartament legal, dar el a ales o metodă „mai distractivă”.

„Asta se întâmplă când refuzi să-ţi plăteşti chiria. Dă-mă în judecată, eşti invitatul meu”, continua dezvoltatorul imobiliar în filmuleț.

Internauții au criticat metoda prin care bărbatul a dat chiriașul afară din apartament, dar acesta s-a apărat și a venit cu o replică: „Dacă aţi deţine o proprietate şi chiriaşul ar refuza să vă mai plătească chiria, l-aţi da afară sau l-aţi lăsa să mai stea?”, întreabă el utilizatorii care au comentat la videoclip.

This is what happens when you stop paying and refuse to leave my property.

Sue me. You’re a guest and have no rights.

— Samuel Leeds (@samuel_leeds)