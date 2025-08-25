B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi

Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi

Selen Osmanoglu
25 aug. 2025, 10:33
Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
Sursa foto: Freepik

Trei femei în vârstă de peste 80 de ani, aflate în vacanță, au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi. Femeile au fost salvate în ultimul moment, însă una dintre ele se află în stare critică.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • 911
  • Ce au transmis salvatorii

Ce s-a întâmplat

Incidentul a avut loc în Campton, Wolfe County, în zona platoului Appalachian din estul statului Kentucky.

Femeile, aflate în vacanță, au decis să intre în jacuzzi, însă două dintre ele, din cauza unor probleme de sănătate preexistente, nu au mai reușit să iasă din apă și au început să se supraîncălzească.

Două au ajuns la o stare de hipertermie, una dintre ele devenind complet inconștientă.

„Una era parțial receptivă, iar cealaltă era complet inconștientă și în stare critică”, conform Daily Mail, citat de Adevărul.

911

O prietenă a sărit în apă pentru a le ține capetele la suprafață, o o altă femeie a sunat la 911, după ajutoare.

Îngrijitorii cabanei ajunși la fața locului au reușit să le scoată din jacuzzi pe femei înainte ca echipele de intervenție să ajungă.

Femeia aflată în stare critică a fost dusă imediat sub un duș cu apă rece și gheață pentru a-i scădea temperatura.

Cealaltă femeie se afla într-o stare mai stabilă. Ea a primit comprese reci, însă nu au fost de ajuns. Ulterior, salvatorii au recurs la stropirea cu furtunul de grădină.

În cele din urmă, după 20-30 de minute, ambele victime și-au recăpătat conștiența și au fost transportate la spital pentru tratament și supraveghere.

Ce au transmis salvatorii

Reprezentanții WCSART au mărturisit că acest caz este „o premieră” pentru ei. Au decis să facă totul public pentru a trage un semnal de alarmă.

„Jacuzziul oferă o modalitate fantastică de relaxare, dar nu uitați niciodată să limitați timpul petrecut în apă”, au avertizat salvatorii.

Durata recomandată de stat în jacuzii este de 15-30 de minute. De asemenea, persoanele cu dizabilități sau probleme de sănătate trebuie să ia în calcul dacă vor putea ieși singure din jacuzzi. „Hipertermia și insolația pot fi fatale, iar această poveste s-ar fi putut termina cu totul diferit fără reacția rapidă a celor implicați”, au subliniat salvatorii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu
Externe
Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu
Industria petrolieră rusească pusă la pământ de ucraineni. Moscova a ajuns să importe carburant din Belarus
Externe
Industria petrolieră rusească pusă la pământ de ucraineni. Moscova a ajuns să importe carburant din Belarus
Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului
Externe
Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului
Germania: Un român și-a ucis partenera și băiețelul și s-a sinucis. Fetița lor și-a revenit miraculos din comă, cu ajutorul bunicii
Externe
Germania: Un român și-a ucis partenera și băiețelul și s-a sinucis. Fetița lor și-a revenit miraculos din comă, cu ajutorul bunicii
O turistă a orbit după ce a băut un cocktail în vacanța în Bali. „Un singur pahar poate fi fatal” (VIDEO)
Externe
O turistă a orbit după ce a băut un cocktail în vacanța în Bali. „Un singur pahar poate fi fatal” (VIDEO)
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs 200 de metri”
Externe
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs 200 de metri”
Însoțitor de zbor, concediat după ce a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Externe
Însoțitor de zbor, concediat după ce a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
Externe
Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
Externe
Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
Externe
Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
Ultima oră
10:55 - Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
10:45 - Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
10:26 - Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
10:24 - Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
10:06 - Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Declarațiile ministrului Alexandru Nazare
10:06 - Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
09:52 - Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
09:49 - Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
09:40 - Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
09:30 - Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu