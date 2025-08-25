Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi

Trei în vârstă de peste 80 de ani, aflate în vacanță, au rămas blocate în apa încinsă a unui . Femeile au fost salvate în ultimul moment, însă una dintre ele se află în stare critică.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

911

Ce au transmis salvatorii

Ce s-a întâmplat

Incidentul a avut loc în Campton, Wolfe County, în zona platoului Appalachian din estul statului Kentucky.

Femeile, aflate în vacanță, au decis să intre în jacuzzi, însă două dintre ele, din cauza unor probleme de sănătate preexistente, nu au mai reușit să iasă din apă și au început să se supraîncălzească.

Două au ajuns la o stare de hipertermie, una dintre ele devenind complet inconștientă.

„Una era parțial receptivă, iar cealaltă era complet inconștientă și în stare critică”, conform Daily Mail, citat de .

911

O prietenă a sărit în apă pentru a le ține capetele la suprafață, o o altă femeie a sunat la 911, după ajutoare.

Îngrijitorii cabanei ajunși la fața locului au reușit să le scoată din jacuzzi pe femei înainte ca echipele de intervenție să ajungă.

Femeia aflată în stare critică a fost dusă imediat sub un duș cu apă rece și gheață pentru a-i scădea temperatura.

Cealaltă femeie se afla într-o stare mai stabilă. Ea a primit comprese reci, însă nu au fost de ajuns. Ulterior, salvatorii au recurs la stropirea cu furtunul de grădină.

În cele din urmă, după 20-30 de minute, ambele victime și-au recăpătat conștiența și au fost transportate la spital pentru tratament și supraveghere.

Ce au transmis salvatorii

Reprezentanții WCSART au mărturisit că acest caz este „o premieră” pentru ei. Au decis să facă totul public pentru a trage un semnal de alarmă.

„Jacuzziul oferă o modalitate fantastică de relaxare, dar nu uitați niciodată să limitați timpul petrecut în apă”, au avertizat salvatorii.

Durata recomandată de stat în jacuzii este de 15-30 de minute. De asemenea, persoanele cu dizabilități sau probleme de sănătate trebuie să ia în calcul dacă vor putea ieși singure din jacuzzi. „Hipertermia și insolația pot fi fatale, iar această poveste s-ar fi putut termina cu totul diferit fără reacția rapidă a celor implicați”, au subliniat salvatorii.