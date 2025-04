Val de reacții după ce o influenceriță a vopsit ouăle de Paște în toaletă. Cum și-a justificat decizia

O din Statele Unite a șocat internauții atunci când le-a arătat metoda ei de vopsit ouăle pentru Paște. Pentru a nu face mizerie în bucătărie, tânăra, în vârsta de 32 de ani, a pus ouăle în vasul de toaletă.

În videoclipul devenit viral, Kate Heintzelman, o influenceriţă din Minnesota, SUA, a împărtășit cu internauții metoda sa inedită de a vopsi ouăle. După ce le așază în vasul de toaletă, toarnă cu generozitate coloranți, bicarbonat de sodiu și oțet. Tânăra declară cu entuziasm că aceasta este „cea mai eficientă metodă”, în timp ce pe fundal se aude piesa „What Goes Around… Comes Around”.

„Am vrut să fac ouăle să arate drăguț și am încercat mai devreme cu și bicarbonat de sodiu, dar a explodat peste tot pe blat și am crezut că l-am pătat cu roșu. Așa că am zis: «O să le fac în toaletă, pentru că nu-mi pasă dacă aia se pătează»”, a spus Kate, potrivit .

Reacția internauților

Reacțiile la postare femeii nu au întârziat să apară. În timp ce unii au profitat de situație pentru a face glume, alții au lansat atacuri directe la influenceriță și chiar a americanilor.

„Vei fi motivul pentru care vom avea un nou virus.”

„Pariez că ouăle ei aveau gust de…”

„I-am arătat videoclipul terapeutului meu și acum merge și el la terapie.”

„Din cauza asta nu mănânc la mese cu mâncare adusă de acasă.”

„Unii oameni nu au nimic, la propriu. Iar tu râzi de mine. Este necesar ca astfel de videoclipuri să fie interzise complet. Cum e posibil așa ceva?”

„Tipic americanilor, așa cum vopsesc ouăle, așa își aleg și președintele!”

„Îmi pot imagina în ce gătește compotul.”

„Doamne ferește, asta pare a fi un ritual satanic!”, au fost o parte dintre comentariile lăsate de internauți la postare.

„Nu știam că oamenii mănâncă ouăle de Paște!”

După ce a fost asaltată de comenatrii negative, influenceriţa a venit și cu o justificare pentru decizia de a vopsi ouăle în vasul de toaletă. Tânăra a susținut că nu știa că „ouăle de Paşte se mănâncă”.

„Nu știam că oamenii mănâncă ouăle de Paște. Noi nu le-am mâncat niciodată. Le facem doar pentru decor, stau pe blat”, a încercat ea să se justifice.

Influenceriţa nu este însă, la prima abatere de acest acest gen. Anul trecut, de Ziua Recunoștinței, a pregătit un curcan tot în vasul WC-ului, tot pentru a evita să facă mizerie în bucătărie, potrivit .

Atunci a încercat să îi liniştească pe cei care i-au atras atenţia, spunând că „germenii sunt uciși la 140 de grade Celsius”, iar ea l-a gătit chiar la 300 de grade.