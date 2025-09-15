B1 Inregistrari!
Previziuni sumbre: Europa va fi mistuită de incendii devastatoare. Pagube de zeci de miliarde de euro

George Lupu
15 sept. 2025, 17:06
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Marios Lolos
Cuprins
  1. Care sunt consecințele generate de valuri de căldură din Europa
  2. Câte vicitme au făcut valurile de căldură din această vară
  3. Daun uriașe provocate de valul de căldură

Valurile de căldură care au lovit Europa în această vară au cauzat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 de miliarde de euro, conform unei estimări la nivelul întregii UE, costurile fiind așteptate să crească la 126 de miliarde de euro până în 2029.

Care sunt consecințele generate de valuri de căldură din Europa

Lovitura imediată asupra economiei cauzată de o singură vară brutală cu valuri de căldură, secetă și inundații s-a ridicat la 0,26% din producția economică a UE în 2024, conform analizei rapide, care nu a fost trimisă spre evaluare inter pares, dar se bazează pe relațiile dintre datele meteorologice și cele economice, publicate într-un studiu academic luna aceasta.

Cele mai mari pagube pe care le-au provocat valurile de căldură au fost produse în Cipru, Grecia, Malta și Bulgaria – fiecare dintre acestea suferind pierderi pe termen scurt de peste 1% din „valoarea adăugată brută” (VAB) din 2024, o măsură similară PIB-ului. Acestea au fost urmate de alte țări mediteraneene, inclusiv Spania, Italia și Portugalia.

Economiștii de la Universitatea din Mannheim și de la Banca Centrală Europeană au descris rezultatele drept „conservatoare”, deoarece nu au luat în considerare incendiile record care au mistuit sudul Europei luna trecută sau impactul amplificat al fenomenelor meteorologice extreme care au loc în același timp.

Sehrish Usman, economist la Universitatea din Mannheim și autorul principal al studiului, a declarat că „estimările oportune” ale studiului ar putea ajuta factorii de decizie să își direcționeze sprijinul în absența datelor oficiale.

„Costurile reale ale fenomenelor meteorologice extreme apar lent, deoarece aceste evenimente afectează viețile și mijloacele de trai printr-o gamă largă de canale care se extind dincolo de impactul inițial.”

Câte vicitme au făcut valurile de căldură din această vară

Oamenii de știință s-au grăbit să determine măsura în care încălzirea globară a agravat valurile de căldură dureroase din această vară, studiile sugerând că declinul climatic a făcut ca vremea arzătoare să fie de 40 de ori mai probabilă în Spania și Portugalia și de 10 ori mai probabilă în Grecia și Turcia, potrivit The Guardian.

Se estimează că numărul deceselor cauzate de valul de căldură „liniștit devastator” din iunie s-a triplat în 12 orașe mari din cauza poluării care încălzește planeta.

În timp ce majoritatea cercetărilor privind costurile economice ale prăbușirii climatice analizează impacturile directe, cum ar fi activele distruse sau pierderile asigurate, autorii noului studiu au folosit relațiile istorice dintre vremea violentă și producția economică pentru a explica efectele în cascadă, cum ar fi orele limitate în care constructorii pot lucra în timpul valurilor de căldură sau perturbarea timpilor de navetă după ce inundațiile au deteriorat căile ferate.

Stéphane Hallegatte, economistul șef pentru climă la Banca Mondială, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că acesta a confirmat că impacturile economice mai ample ale vremii extreme au fost mai mari decât efectele directe și durează mai mult decât își imaginează oamenii.

„Susțin de mult timp să ne mutăm atenția de la daunele directe provocate de dezastre la valori mai largi care surprind un impact economic mai complet, așa că sunt foarte bucuros să văd că studiul face exact asta”, a spus el.

Dar el a avertizat că folosește „indicatori imperfecți” pentru a identifica fenomenele meteorologice extreme, ceea ce ar duce probabil la subestimarea costurilor totale. GVA nu a surprins costul total al fenomenelor meteorologice extreme asupra oamenilor și firmelor, a adăugat el, nici beneficiile reducerii vulnerabilității.

„Mai ales atunci când dezastrele afectează comunitățile și oamenii săraci, impactul asupra GVA poate fi minim, deoarece acești oameni sunt săraci”, a spus Hallegatte. „Dar asta nu înseamnă că nu vor suferi.”

Daun uriașe provocate de valul de căldură

Gert Bijnens, economist la Banca Națională a Belgiei, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că perturbarea lanțului de aprovizionare a fost unul dintre cele mai semnificative „costuri ascunse” care de obicei nu au fost luate în considerare.

Un studiu pe care l-a coautorizat privind costurile inundațiilor devastatoare din Belgia din 2021 a constatat că vânzările firmelor producătoare aflate departe de dezastru au scăzut brusc dacă aveau furnizori de lungă durată în zonele inundabile.

Ignorarea unor astfel de efecte ar putea subestima daunele cu până la 30%, a spus Bijnen.

„Desigur, astfel de estimări vin cu incertitudine, deoarece se bazează pe medii istorice și nu pot încă surprinde pe deplin evenimentele compuse”, a adăugat el.

„Dar mesajul principal este clar: vremea extremă lasă deja o amprentă economică considerabilă, iar efectele indirecte pot fi la fel de dăunătoare ca și efectele directe”.

