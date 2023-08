Vânătorii de șerpi din SUA se luptă cu pitoni care sunt suficient de mari astfel încât pot devora alligatori: „Am crezut că este un copac”

În Florida se fac zece ani de când a fost a lansat primul concurs public de ucidere a pitonilor, mii de oameni din toate colțurile SUA și din întreaga lume participă la acest concurs.

Premiul concursului este de 30.000 de dolari

Florida Python Challenge atrage sute de participanți în fiecare an din Canada, Belgia și Letonia, care sunt fermecați de perspectiva faimei și norocului, inclusiv de premiul de până la 30.000 USD în bani.

Ecologiștii locali spun că concursul este necesar pentru a înlătura pagubele pe care pitonul l-a produs în Everglades din Florida.

Everglades deține cea mai mare zonă de sălbăticie subtropicală din SUA, precum și cel mai mare ecosistem de mangrove din emisfera vestică. Vârful sudic al Floridei susține o mare diversitate de floră și faună.

Dar pitonii birmanezi, care au fost introduși pentru prima dată în sudul Floridei din Asia prin comerțul cu animale de companie exotice la sfârșitul secolului al XX-lea, a devenit cea mai mare amenințare pentru speciile native din regiune, potrivit .

Pitonii nu au prădători naturali, ei atacă și aligatorii și panterele

Studiile estimează că reptilele, care pot avea o lungime de 6 m, cântăresc peste 90 kg și cresc în lățime cât un stâlp, au eliminat total sau au ucis peste 90% din unele specii locale, cum ar fi ratonii, iepurii de mlaștină și alte mamifere.

Șerpii se ascund în ierburi, zone umede și copaci și vânează alte reptile, păsări, căprioare și chiar aligatori. Nu au prădători locali care să le țină populația sub control.

Prădătorii impresionanți, care sunt buni înotători și pot sta sub apă timp de 30 de minute, atacă și alți prădători, cum ar fi pantera din Florida, pe cale de dispariție.

În 2012, cu un an înainte de începerea Python Challenge, oficialii federali au interzis importul de pitoni, dar pagubele erau deja făcute.

Acum, există un sezon de vânătoare deschis pentru acești șerpi, ceea ce înseamnă că ei pot fi uciși în orice moment al anului, fără a fi necesar niciun permis și fără limită cu privire la numărul lor.

Nu e ușor să te lupți cu un piton de dimensiunile unui copac de 6 metri

Concursul a atras critici din partea unor grupuri pentru drepturile animalelor, inclusiv People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), care spun că ar trebui să existe reglementări care să impună exterminarea animalelor într-un mod uman și că acest lucru nu ar trebui făcut de către vânători amatori.

„Ne dăm seama că trebuie făcut ceva pentru a remedia greșeala comerțului cu animale de companie exotice, dar adevăratul test al unei civilizații este dacă își poate rezolva problemele în mod uman”, a spus organizația într-o declarație din 2019.

Cu o lună înainte de începerea concursului din acest an a fost prin un piton de aproape 6 metri, în Big Cypress National Reserve. Șarpele a fost declarat cel mai mare din istoria statului. „Am crezut că este un copac” – spune cel care l-a prins.