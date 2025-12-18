Vânzările de medicamente anti-mahmureală în Rusia au atins un maxim al ultimilor patru ani.

Trendul de creștere se manifestă în contextul în care obligația pentru mulți de a lupta în Ucraina a adus cu sine multiple schimbări în comportamentul consumatorilor ruși.

O explicație invocată ține în parte de creșterea stresului și anxietății în rândul populației, care recurge frecvent la consumul de alcool ca metodă de gestionare a emoțiilor negative.

De asemenea, contextul economic din Rusia a fost puternic afectat de sancțiunile internaționale și de instabilitatea provocată de conflictul din Ucraina. Aceste condiții au determinat o scădere a nivelului de trai și, de aici, un nou motiv pentru ruși să bea.

În Rusia se vând tot mai multe medicamente anti-mahmureală

Potrivit canalului rusesc RBC, care citează un studiu realizat de agenția DSM Group, vânzările de medicamente pentru mahmureală au crescut în Rusia cu 27% între ianuarie și octombrie 2025. Circa 1,96 milioane de doze au fost vândute, pentru un total de 803 milioane de ruble, adică puțin peste 10 milioane de dolari.

Cum au evoluat vânzările de medicamente anti-mahmureală:

1,7 milioane de doze, între ianuarie și octombrie 2022 – primul an de

1,5 milioane de doze, în aceeași perioadă din 2023

1,6 milioane de doze, în aceeași perioadă din 2024

1,96 milioane de doze, în aceeași perioadă din 2025

O posibilă explicație pentru consumul de alcool în scădere

Totuși, statisticile autorităților ruse arată o scădere cu 9,8% a consumului de alcool. Chiar și producția de vodcă a scăzut anul acesta.

Explicația a venit de la Artur Gafarov, directorul Institutului pentru Antreprenoriat și Dezvoltare Economică din Rusia. Datele oficiale și consumul real de alcool pot fi diferite. De exemplu, piața alcoolului gri poate fi în creștere, ceea ce explică scăderea consumului din cifrele oficiale.

Dictatorul rus Vladimir Putin dezavuează consumul de alcool. „Lăsați băutura, apucați-vă de schi!”, le-a spus el rușilor în discursul său către națiune de anul trecut.