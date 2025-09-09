Venezuela cheamă Crăciunul mai devreme. Anunțul președintelui Maduro

Președintele Venezuelei, Nicolas , a anunțat luni că festivitățile de vor începe anul acesta mai devreme, încă din 1 octombrie.

Cuprins

Crăciunul va începe mai devreme în Venezuela, a anunțat președintele Nicolas Maduro. Liderul venezuelean a subliniat că decizia sa apără „dreptul la fericire” al cetățenilor.

„Vom aplica formula din alţi ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii (…) Crăciunul în Venezuela începe la 1 octombrie”, a declarat acesta.

Nu este pentru prima dată când Maduro ia o astfel de decizie. Anul trecut el a devansat începutul festivităţilor de Crăciun pentru data de 1 octombrie, în plină criză politică legată de contestata sa realegere, conform .

De asemenea, el a mai devansat Crăciunul pentru lunile octombrie sau noiembrie în 2019, 2020 şi 2023.

În acest an, președintele a subliniat că decizia sa apără „dreptul la fericire” al cetățenilor, într-un moment tensionat, marcat de desfășurarea de către Statele Unite a unor nave de război în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei.

Această operațiune este prezentată de administrația președintelui Donald Trump drept luptă împotriva drogurilor. Pe de altă parte, Caracasul o percepe ca pe o tentativă de a răsturna regimul Maduro.