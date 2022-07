Vești proaste pentru armata lui Putin: Soldații ucraineni au publicat primele imagini cu noile lansatoare M270 în acțiune (VIDEO)

Soldații ucraineni au publicat prima înregistrare video cu lansatoarele multiple de rachete M270 în acțiune. La fel ca lansatoarele HIMARS, cele M270 folosesc rachete GMLRS ghidate prin satelit, putând fi folosite practic ca un analog al unei rachete tactice cu rază relativ lungă de acțiune.

Pe 15 iulie ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov anunța că primele sisteme M270 au ajuns în Ucraina, afirmând la momentul respectiv că „vor fi o bună companie pentru HIMARS pe câmpul de luptă”.

Marea Britanie anunțase la începutul lunii iunie că a cerut aprobarea SUA să livreze lansatoare M270 Ucrainei, Londra având nevoie de acceptul Washington-ului în acest sens deoarece sistemele sunt fabricate în SUA.

Deși sistemele HIMARS sunt mai bune decât cele primite de Ucraina din Marea Britanie, M270 sunt net superioare lansatoarelor din arsenalul armatei ruse în ceea ce privește precizia, cadența tragerii și raza de acțiune.

Lansatoarele sovietice în schimb pot funcționa, în cea mai mare parte, numai cu focoase cu dispersie și împotriva unor ținte „moi” la distanță lungă din cauza preciziei lor slabe.

: The first video of a British-supplied 🇬🇧 M270B1 multiple rocket launcher in action in Ukraine – also accompanied by a British FV103 Spartan armored personnel carrier, which is apparently used as a command vehicle.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)