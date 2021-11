Vești proaste pentru casieri. Starbucks și Amazon își deschid primele magazine fără vânzători

Starbucks deschide o cafenea pick-up în centrul Manhattanului cu Amazon, care folosește tehnologia fără casierie a gigantului retail pentru a atrage consumatorii ocupați care doresc să cumpere cafea sau o gustare rapid, arată publicația CNBC.

Parteneriatul cu Amazon este cel mai recent pas în planul Starbucks de a-și adapta locațiile la noile obiceiuri ale consumatorilor. În urmă cu aproape un an și jumătate , Starbucks a anunțat că accelerează planurile de a-și reînnoi amprenta din SUA, inspirată de schimbările bruște ale pandemiei la modul în care doreau consumatorii să-și cumpere și să-și bea cafeaua.

Pe lângă închiderea a până la 400 de magazine în 18 luni, strategia a inclus deschiderea mai multor locații de preluare pe piețele urbane dense și instalarea de ferestre și benzi duble de circulație în zonele suburbane.

Primul magazin în parteneriat cu Amazon se deschide în New York

Prima locație Starbucks Pickup cu Amazon Go se deschide joi în New York City, pe strada 59, între Park și Lexington Avenue, cu un steag afară fluturând siglele ambelor companii. Companiile din Seattle plănuiesc să mai deschidă cel puțin două locații împreună în anul următor. A doua cafenea va fi, de asemenea, în centrul orașului Manhattan, în clădirea New York Times situată pe 40th Street și 8th Avenue.

„Este o dovadă a conceptului din care învățăm amândoi”, a spus Kathryn Young, vicepreședinte senior pentru creștere și dezvoltare globală pentru Starbucks.

Cum va arăta noul magazin?

Când clienții intră în noul magazin, ei vor vedea mai întâi un ghișeu pentru a ridica băuturile pe care le-au precomandat folosind aplicația mobilă Starbucks. Un ecran digital atârnat deasupra tejghelei arată ce comenzi mai fac baristi.

Pentru a profita de confortul tehnologiei „Just Walk Out” de la Amazon, clienții își pot folosi palma, dacă sunt deja înregistrați la Amazon One . În caz contrar, pot folosi un cod din magazin din aplicația Amazon sau își pot introduce cardul de credit. Un chioșc lângă intrare le permite clienților să se alăture Amazon One prin introducerea unui card de credit și scanarea mâinii lor.

Angajații Starbucks sunt în apropiere pentru a ajuta clienții pe măsură ce intră, deși unii consumatori ar putea fi deja familiarizați cu tehnologia. Amazon operează deja o mână de magazine Go în Manhattan, inclusiv unul la doar câteva străzi distanță de noua cafenea.