VIDEO. Noi atacuri ucrainene cu HIMARS pe timp de zi. Cum s-ar putea explica imaginile mai puțin obișnuite

Forțele ucrainene au dat noi lovituri cu sistemele americane HIMARS, iar imaginile au făcut înconjurul rețelelor sociale. Lansările au fost realizate pe timp de zi, o situație mai puțin obișnuită, având în vedere că armata ucraineană folosește arma cu precădere în perioada nopții, când este mai greu de depistat, potrivit HotNews.ro.

Ukrainian HIMARS/M270 rockets about to ruin some Russian's day in temporarily occupied Ukraine…🔥

— Jimmy (@JimmySecUK)