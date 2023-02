Viena, atenționată iar că încalcă legislația Schengen. Eugen Tomac (PMP): Austria nu face lucruri elementare, dar își permite să dea lecții

În timp ce ne ține pe noi la ușa Schengen, guvernul austriac e propus pentru a fi sancționat de Consiliul Uniunii Europene deoarece încalcă politica în domeniul vizelor. „Austria nu face lucruri elementare legate de legislația Schengen, dar își permite să dea lecții”, a remarcat președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac.

Austria, atenționată iar pentru că nu respectă politica privind vizele

„Consiliul UE: Austria încalcă legislația Schengen în ceea ce privește politica în domeniul vizelor.

După ce în luna decembrie, Austria din partea Consiliului UE prin care a fost atenționată că încalcă legislația Schengen privind returnarea, o lună mai târziu, la 30 ianuarie, guvernul Nehammer este din nou propus pentru a fi sancționat de Consiliul Uniunii Europene”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Austria a primit din nou recomandarea să modifice legislația privind politica în domeniul vizelor.

Europarlamentarul PMP s-a arătat apoi încrezător în șansele de reușită ale demersului său la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Tomac a atacat la CJUE decizia care a blocat intrarea României în Schengen

Amintim că europarlamentarul Eugen Tomac decizia Consiliului JAI prin care României i s-a respins intrarea în Schengen. El a spus că deoarece nu a primit sprijin din partea Guvernului României.

„Guvernul român nu a dorit să facă un astfel de demers, prin urmare statul român nu are nicio implicație. Este o inițiativă pe care am făcut-o în calitate de europarlamentar român. (…) Am solicitat atât în decembrie cât și în ianuarie statului român, respectiv șefului Guvenului Nicolae Ciucă să inițieze acest demers invocând argumentele pe care vi le-am prezentat. Guvernul României nici măcar nu mi-a răspuns la aceasta solicitare pe care i-am transmis-o”, a declarat Tomac, pentru HotNews.