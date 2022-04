Viktor Iușcenko, fost președinte al Ucrainei: Am mai avut de-a face cu Vladimir Putin. Știu ce va fi necesar pentru a-l învinge pe acest despot brutal

Viktor Iușcenko, președinte al Ucrainei între 2005 și 2010, spune că solidaritatea și susținerea internațională reprezintă la ora actuală una dintre principalele „arme” împotriva lui Vladimir Putin.

Viktor Iușcenko, fost președinte al Ucrainei: Vladimir Putin a devenit un despot brutal și complet izolat care nu suportă niciun fel de opoziție

„Sunt două luni de când armata rusă a trecut ilegal frontierele noastre. De atunci au tot eșuat în încercările lor de a invada Ucraina. Parte din motivul pentru eșecul lor este că nu se aștepau să întâlnească o rezistență atât de acerbă și eroică, atât din partea armatei noastre sofisticate, cât și din partea apărătorilor teritoriali”, a scris fostul președinte ucrainean, într-un editorial pentru .

El a amintit de evenimentele tragice din orașe ucrainene ca Bucea, Harkov sau Mariupol.

„Oricât de șocante ar fi aceste povești la auz, exact la asta ar trebui să ne așteptăm de la sălbatica armată rusă condusă de dictatorul Vladimir Putin. Propria mea istorie cu Putin datează din 2000, când amândoi eram prim-miniștri ai țărilor noastre. Abia când am candidat pentru a fi președinte al Ucrainei, în 2004, a făcut în mod activ campanie împotriva mea. Zonele extreme în care era dispus să se ducă pentru a obține ce își dorea au devenit clare. Nu puteam să las acest lucru să mă descurajeze: după ce am câștigat, am realizat că trebuie să încerc să păstrez o relație funcțională cu el, ca lider al vecinului notsru din est. Însă Putin cu care am avut de-a face nu mai există. El a devenit de atunci un despot brutal și complet izolat care nu suportă niciun fel de opoziție”, a continuat Viktor Iușcenko.

Fostul șef al statului ucrainean consideră că victoria țării sale este „inevitabilă”.

„Una dintre cele mai mai mari arme pe care le avem acum împotriva lui Putin sunt solidaritatea și susținerea internațională. Asta e ceva care chiar îl deranjează. Știu că, deși știrile despre războiul nostru au ținut prima pagină a ziarelor în toată lumea și au dominat conversația globală timp de câteva săptămâni, interesul cu privire la poveștile despre apărătorii noștri teritoriali începe să scadă. Oboseala față de ororile războiului este, din păcate, comună; am văzut asta în Siria, Yemen și în propriul nostru Donbas. Însă noi, cei din Ucraina, nu ne putem permite să ne simțim obosiți – în caz contrar, riscăm să pierdem din vedere victoria”, consideră Viktor Iușcenko.

Victoria nu poate veni fără susținere externă, a adăugat el.

„Acest război reprezintă un moment definitoriu, nu numai în istoria ucraineană, ci și în apărarea democrației. Acesta nu este numai un conflict regional între Ucraina și Rusia, ci o luptă împotriva tiraniei și a imperialismului. Armata noastră are nevoie în continuare de arme și de asistență militară din partea tuturor aliaților noștri. Și avem nevoie de asistență monetară pentru a acoperi găurile pe care le provoacă acest război în economia noastră altădată puternică”, a mai spus fostul președinte ucrainean Viktor Iușcenko.