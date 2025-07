Viktor Orbán: George Simion este dușmanul comunității maghiare, votul împotriva lui este „foarte corect” (VIDEO)

Premierul maghiar Viktor Orbán a declarat, într-un interviu pentru portalul , că este „perfect justificat” ca maghiarii din Transilvania să fi votat împotriva lui George Simion la alegerile prezidențiale din România. Acesta a subliniat că maghiarii din România fac bine să evite colaborarea atât cu extremiștii de dreapta, cât și cu cei de stânga, protejându-se astfel de cei pe care îi consideră dușmani ai comunității maghiare, notează .

Simion, dușmanul comunității maghiare din România

Orbán a precizat că maghiarii din Transilvania știu cel mai bine cine le pune în pericol comunitatea și i-a lăudat pentru modul în care s-au protejat în fața unui candidat extremist precum George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

„Este foarte corect ca maghiarii din România să nu coopereze cu extrema dreaptă și, bineînțeles, nici cu extrema stângă. Deci nu ar trebui să coopereze cu cei care sunt dușmanii maghiarilor. Ei știu cine sunt dușmanii maghiarilor aici, în Transilvania, mai bine decât oricine altcineva din lume. Deci este în regulă, au făcut o treabă foarte bună și s-au apărat împotriva unui candidat de extremă dreaptă.”, a declarat premierul maghiar.

Orbán: Relațiile maghiaro-române încep să se contureze, avem interese comune în UE

Întrebat despre perspectivele de dezvoltare a relațiilor maghiaro-române și ce așteptări are guvernul maghiar în ceea ce privește cooperarea cu noii săi parteneri de la București, Viktor Orbán a declarat că: „Pot spune cu siguranță că încet-încet încep să-i cunosc pe toți, dar abia acum cunosc acest guvern, nu am o presimțire a ceea ce se va întâmpla exact. Am avut ocazia să-l întâlnesc pe Președintele României la Bruxelles, la summitul Uniunii Europene, dar acesta este încă începutul. Aș dori să vorbesc cu el cât mai curând posibil și pentru o perioadă mai lungă, pentru că, indiferent de cum evoluează relațiile bilaterale, avem probleme comune în Uniunea Europeană, iar interesele românilor și maghiarilor coincid în multe privințe.”

Totodată, premierul maghiar a transmis un mesaj de susținere pentru noul guvern condus de Ilie Bolojan, arătându-și dorința de colaborare cu Bucureștiul și apreciind „bunăvoința și dorința de cooperare” existente. El a subliniat dificultățile politice prin care România a trecut pentru a intra în spațiul Schengen și a declarat că guvernul de la București are o moștenire economică dificilă, dar le ține „pumnii” să reușească în gestionarea acestei situații.