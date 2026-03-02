În februarie 1989, Ali Khamenei, pe atunci președintele Republicii Islamice Iran, a sosit în România într-o vizită oficială. Acesta a fost întâmpinat cu toate onorurile de stat chiar de către președintele Nicolae Ceaușescu și conducerea de la București.

Această deplasare diplomatică este considerată una dintre ultimele mari acțiuni oficiale ale regimului comunist român înainte de decembrie 1989.

La acea vreme, Khamenei ocupa funcția de președinte al Iranului, iar la câteva luni după vizită, după moartea fondatorului Republicii Islamice, Ayatollah Ruhollah Khomeini, a fost ales Lider Suprem al Iranului, o poziție cu influență majoră asupra politicii țării până în prezent.

Ce locuri a explorat Ali Khamenei la București

La sosirea sa, Khamenei a fost întâmpinat cu salve și ceremonii oficiale și a trecut împreună cu în revistă garda de onoare. În imagini de arhivă se poate vedea cum liderul iranian vizitează stația de metrou Aviatorilor și circulă cu metroul bucureștean, un gest fără precedent pentru un oficial străin la acea vreme.

Programul a inclus și vizite la șantierele Casei Poporului (n.r. aflată încă în construcție-inaugurarea parțială a avut loc în decembrie 1994, iar finalizarea în 1997) și la alte puncte importante din urbanismul Capitalei.

Despre ce au discutat Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu

La Palatul Consiliului de Stat, discuțiile s-au concentrat pe extinderea relațiilor comerciale și a cooperării economice dintre România și Iran. Presa vremii a menționat că vizita a fost „o oportunitate de aprofundare a cooperării și deschidere de noi direcții de proiecte comune.”

Relațiile economice dintre cele două state erau semnificative: România importa produse energetice, iar Iranul era printre cei mai importanți furnizori de țiței. Această colaborare a poziționat Iranul drept un partener strategic pentru România în perioada comunistă.

Pe plan politic, întrevederile dintre Ceaușescu și Khamenei reflectau dorința ambelor state de a-și consolida influența diplomatic, într-un context internațional dominat de Războiul Rece.

Care au fost principalele teme ale vizitei

Agenda vizitei a cuprins, potrivit :