Vladimir Putin a fost surprins la înmormântarea lui Vladimir Jirinovski

Președintele rus Vladimir Putin a fost surprins la funeraliile liderului naţionalist Vladimir Jirinosvski. Acesta a depus un buchet de trandafiri roșii și s-a închinat în fața sicriului lui Jirinosvski, potrivit

Președintele Dumei de Stat a Federației Ruse a anunțat, joi, decesul ultranaționalistului rus. Liderul Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski avea 75 de ani. Zvonurile privind decesul a fost anunțat pentru prima data în data de 25 martie, atunci când bărbatul era internat fiind bolnav de COVID-19.

Însoțit de cele două gărzi de corp, președintele rus a ținut un moment de reculegere lângă sicriul ultranaționalistului rus. Acesta părea vizibil afectat de trecerea în neființă a lui Jirinovski.

