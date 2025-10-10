B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe"

Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”

B1.ro
10 oct. 2025, 23:02
Vladimir Putin critică alegerea Comitetului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
Sursa foto: Hepta - DPA Images
Cuprins
  1. Cum a comentat Vladimir Putin decizia Comitetului Nobel
  2. Cine a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
  3. Donald Trump a susținut că a pus capăt unui război care nu a existat

Vladimir Putin a oferit o reacție după ce Premiul Nobel pentru Pace nu i-a revenit omologului său de peste Ocean, Donald Trump.

Cum a comentat Vladimir Putin decizia Comitetului Nobel

Vladimir Putin este de părere că Comitetul Nobel „și-a pierdut credibilitatea”, după ce Donald Trump nu a fost laureatul premiului pentru pace din acest an.

„Au existat cazuri în care comitetul Nobel a acordat premiul unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. Acest lucru a afectat prestigiul premiului”, a spus Putin, fără a da nume, potrivit Politico.

Președintele rus a susținut vineri, în timpul unei vizite în Tadjikistan, că omologul său american „face cu adevărat multe pentru a rezolva crizele care durează ani de zile, în unele cazuri decenii”. Răspunsul său vine după ce a ezitat să își exprime o părere clară cu privire la meritul lui Trump de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace.

Trump „urmărește cu sinceritate pacea” în Ucraina, a mai spus Putin, adăugând că „cel mai frapant exemplu” al intențiilor sale pacifiste „este situația din Orientul Mijlociu”.

„Dacă Donald reușește să realizeze tot ceea ce își propune, tot ceea ce a vorbit și a încercat să facă, va fi un moment istoric”, a adăugat președintele rus.

Cine a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Comitetul norvegian i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace liderei opoziției venezuelene. María Corina Machado, o critică aprigă a regimului dictatorului venezuelean, a trăit ascunsă în Venezuela în ultimul an și „a pledat pentru independența sistemului judiciar, drepturile omului și reprezentarea populară”, a declarat vineri președintele Comitetului Nobel, Jørgen Watne Frydnes, anunțând laureatul din acest an.

Patru președinți și un vicepreședinte american au câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Aceștia sunt  foștii președinți Barack Obama, Jimmy Carter, Woodrow Wilson și Theodore Roosevelt și fostul vicepreședinte Al Gore.

Donald Trump a susținut că a pus capăt unui război care nu a existat

Donald Trump, care a râvnit Premiul Nobel pentru Pace, nu a ratat nicio ocazie pentru a se lăuda cu „meritele” în ceea ce privește finalizarea mai multor conflicte armate.

În urmă cu aproape o lună, în timpul vizitei în Marea Britanie, președintele SUA a susținut că a pus capăt unui război care nu a existat. Într-un dialog cu presa, după întâlnirea cu premierul Keir Starmer, Donald Trump a declarat că, datorită lui, a încetat războiului din „Aberbaijan” și Albania. În realitate, Azerbaidjan, statul al cărui nume a fost pronunțat greșit de președintele SUA, și Albania nu au fost niciodată în conflict, nici măcar în cel de-al Doilea Război Mondial.

