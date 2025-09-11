Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj

Un asistent digital care ajută oamenii să navigheze online prin serviciile guvernamentale a devenit primul ministru de cabinet bazat pe inteligență artificială „creat virtual” și responsabil de achizițiile publice, în încercarea de a reduce corupția, a declarat premierul albanez.

Cum va fi utilizat ministrul AI în Albania

Diella, care înseamnă Soare în albaneză, consiliază utilizatorii portalului e-Albania al statului din ianuarie, ajutându-i prin comenzi vocale cu întreaga gamă de sarcini birocratice pe care trebuie să le îndeplinească pentru a accesa digital aproximativ 95% din serviciile pentru cetățeni.

„Diella, primul membru al cabinetului care nu este prezent fizic, ci a fost creat virtual de inteligență artificială”, ar contribui la transformarea Albaniei „într-o țară în care licitațiile publice sunt 100% lipsite de corupție”, a declarat Edi Rama joi.

Anunțând componența celui de-al patrulea guvern consecutiv la conferința partidului socialist aflat la guvernare de la Tirana, Rama a spus că Diella, care pe portalul e-Albania este îmbrăcat în costum tradițional albanez, va deveni „servitorul achizițiilor publice”.

Responsabilitatea de a decide câștigătorii licitațiilor publice va fi eliminată de la ministere într-un proces „pas cu pas” și gestionată de inteligența artificială pentru a se asigura că „toate cheltuielile publice din procesul de licitație sunt 100% clare”, a spus el, potrivit

Diella va examina fiecare licitație în care guvernul contractează companii private și va evalua obiectiv meritele fiecăreia, a declarat Rama, care a fost reales în mai și a declarat anterior că vede inteligența artificială ca un instrument anticorupție potențial eficient, care ar elimina mita, amenințările și conflictele de interese.

Cum vrea Albania să scape de corupție

Licitațiile publice au fost mult timp o sursă de scandaluri de corupție în Albania, despre care experții spun că este un centru pentru bandele internaționale care încearcă să spele bani din traficul de droguri și arme și unde corupția s-a extins până la nivelurile superioare ale guvernului.

Mass-media albaneză a lăudat această mișcare ca fiind „o transformare majoră în modul în care guvernul albanez concepe și exercită puterea administrativă, introducând tehnologia nu doar ca instrument, ci și ca participant activ la guvernare”.

Ce s-a întâmplat cu ION, programul similar lansat în România

Și Guvernul României un program similar, doar că nu a avut o soartă prea lungă. ION a fost prezentat publicului pe 1 ianuarie 2023 ca prim consilier bazat pe inteligență artificială al lui Nicolae Ciucă, pe atunci premier al României.

În timpul evenimentului, Ciucă i-a adresat întrebări lui ION, iar acesta a răspuns.

În cele din urmă, profesorul Nicu Sebe – șeful echipei de cercetare care l-a creat pe ION – a recunoscut că dialogul lui ION cu Nicolae Ciucă a fost regizat.

ION a fost, apoi, dus în mai multe locuri din țară și expus în diverse medii, astfel încât românii să îi poată spune ce îi preocupă, iar inteligența artificială să afle și să învețe de la ei.

Chiar de când a fost prezentat public, Ion a spus că vrea să învețe să fie român și vrea să afle cât mai multe lucruri despre România. Numai că informațiile pe care și le-a însușit până acum au fost altele decât ne-am aștepta…

La fel ca unii dintre colegii săi, și , și Ion a fost prins că a plagiat.

Ulterior, ION a intrat într-un con de umbră, iar în prezent, site-ul ion.gov.ro este inaccesibil.

Expertul în e-guvernare Andrei Nicoară a declarat pentru că în România programul a avut doar rolul de a crea expunere în presă, fără o utilitate reală pentru cetățeni.

„ION și-a atins scopul. Marea lui realizare a fost prezența României în mass-media internațională, pentru 24 de ore. A fost un hit de presă. Și încă unul ieftin. O investiție perfectă.

Pentru domnul Ciucă a fost o pierdere, pentru că s-a făcut de râs. Dar e problema lui că a acceptat să joace în piesa asta. Asta e. Se cheamă că e politician, nu?