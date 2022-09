Vladimir Putin le-a transmis rușilor adunați în Piața Roșie că Rusia va obține victoria în Ucraina (VIDEO)

Președintele Vladimir Putin le-a spus rușilor adunați vineri seara la un concert pop patriotic televizat în Piața Roșie din Moscova, că Rusia va obține victoria în campania sa militară de șapte luni din Ucraina, potrivit .

Concertul, susținut la umbra zidurilor Kremlinului, avea loc pentru a sărbători anexarea a patru regiuni ale Ucrainei, pentru care Putin semnase documente cu câteva ore mai devreme, la o ceremonie la Kremlin.

Flancat de liderii administrațiilor susținute de ruși, cu turnurile multicolore ale Catedralei Sf. Vasile din secolul al XVI-lea pe fundal, Putin a spus că oamenii din cele patru regiuni au ales să se alăture „patriei lor istorice”.

„Victory will be ours”

Speaking at a concert in Moscow’s Red Square, Vladimir Putin says „we will do everything” to support the people of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzia, as he announces the formal annexation of the four Ukrainian regions.

