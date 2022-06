Vladimir Putin probabil încă vrea să captureze o mare parte din Ucraina, dacă nu chiar întreaga țară, spune un oficial de top de la Pentagon / Rusia le cere luptătorilor ucraineni din Severodonețk să se predea

Președintele rus Vladimir Putin probabil încă dorește să captureze o mare parte din Ucraina, dacă nu chiar întreaga țară, dar a fost nevoit să își restrângă obiectivele tactice de război, a declarat marți subsecretarul american pentru politică al Pentagonului, Colin Kahl, potrivit .

„Încă mai cred că are planuri pe o porțiune semnificativă din Ucraina, dacă nu chiar pe întreaga țară. Acestea fiind spuse, nu cred că își poate atinge acele obiective”, a punctat oficialul american, marți, la un eveniment găzduit de Center for New American Security.

„Înregistrează câștiguri tactice pe alocuri. Ucrainenii rezistă. Nu cred că rușii au capacitatea să atingă acele obiective grandioase”, a continuat Colin Kahl.

Rusia le cere luptătorilor ucraineni din orașul Severodonețk să se predea, „cum s-a întâmplat deja cu camarazii” lor din Mariupol

Ministerul rus al apărării le-a cerut luptătorilor ucraineni din Severodonețk să depună armele, „așa cum s-a întâmplat deja cu camarazii voștri care s-au predat anterior la Mariupol”, transmite .

„Facem apel la autoritățile oficiale de la Kiev să arate prudență și să le dea instrucțiuni adecvate militanților ca să oprească rezistența inutilă și să se predea de pe teritoriul fabricii Azot”, spune Moscova.

Ministerul rus al apărării susține că este gata să efectueze o „operațiune umanitară” miercuri pentru a-i evacua pe civilii din fabrica Azot către un teritoriu aflat sub ocupație rusă.

„Armata rusă și-a anunțat disponibilitatea de a efectua o operațiune umanitară pentru a-i evacua pe civilii din Azot pe direcția nord”, către orașul Svatoe, în teritoriul aflat sub ocupație rusă, a mai spus ministerul rusă, adăugând că Moscova va deschide un coridor de evacuare civilă miercuri, între orele 8 dimineața și 8 seara.