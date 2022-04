Volodimir Zelenski a discutat cu directorul general al FMI despre reconstrucția Ucrainei după război  

Volodimir Zelenski a anunțat duminică că a discutat cu directorul general al FMI despre reconstruirea Ucrainei după război. Președintele de la Kiev și Kristalina Georgieva au vorbit și despre stabilitatea financiară a țării.

Zelenski a comunicat , iar acestea au fost confirmate la scurt timp și de către directoarea FMI, Kristalina Georgieva.

Volodimir Zelenksi și Kristalina Georgieva au vorbit despre a Ucraina și reconstruirea acesteia, după ce sute de imobile au fost distruse în timpul atacurilor ruse, lăsând astfel mii de ucraineni fără un adăpost.

„Am discutat cu directorul general al FMI, Georgieva, problema asigurării stabilităţii financiare a Ucrainei şi pregătirile pentru reconstrucţia de după război. Avem planuri clare deocamdată, precum şi o viziune asupra perspectivelor. Sunt sigur că cooperarea dintre FMI şi Ucraina va continua să fie fructuoasă”, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter.

Discussed with IMF Managing Director the issue of ensuring Ukraine’s financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & 🇺🇦 will continue to be fruitful.

