Volodimir Zelenski a mers la Lysychansk și Soledar, orașe aflate în apropierea unuia dintre cele mai active fronturi din Ucraina: „Ceea ce meritați voi toți este victoria, dar nu cu orice preț” (FOTO, VIDEO)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că a vizitat Lysychansk și Soledar, două aflate foarte aproape de Severodonețk, unul dintre cele mai active fronturi ale războiului dintre trupele țării și forțele ruse, acolo unde situația s-a înrăutățit pentru tabăra ucraineană, conform informațiilor transmise de șeful administrației militare regionale din Lugansk, notează .

Sorții s-au schimbat pentru forțele ucrainene, care reușiseră să recucerească jumătate din Severodonețk, principalul câmp de luptă din estul Ucrainei. Orașul este martorul „ ”, iar situația s-a înrăutățit din nou pentru trupele de apărare a țării, spune Serhiy Hayday, șeful administrației militare regionale din Lugansk.

Volodimir Zelenski a mers la Lysychansk și Soledar

Președintele Ucrainei, care în finalul lunii mai , spune că a mers la Lysychansk, oraș aflat la sud de Severodonețk, și la Soledar.

Ukraine president visits frontlines as fighting rages. Zelensky visited command posts and frontline positions in Lysychansk, which sits across the Siverskyi Donets river from Severodonetsk, where Ukrainian troops were pushing back against Russian forces — AFP News Agency (@AFP)

„Ceea ce meritați voi toți este victoria – acesta este cel mai important lucru. Dar nu cu orice preț”, a fost mesajul lui Volodimir Zelenski pentru trupele ucrainene, conform videoclipului publicat duminică noapte.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky made an unannounced visit to the frontline in Zaporizhzhia today, per his office and Telegram channel. He’s been getting out of Kyiv more recently. 📸 and Zelensky Telegram — Christopher Miller (@ChristopherJM)

Dacă Lysychansk și Severodonețk se află în regiunea Lugansk, Soledar este în regiunea Donețk. Cele două regiune alcătuiesc Donbasul, inima industrială a Ucrainei, despre care Rusia susține că intenționează să îl „elibereze”.

Incredible. Zelensky visited frontline Ukrainian positions near Lysychansk, west of Severodonetsk. That area of Luhansk region—the last under Kyiv control—has seen heavy fighting around the clock in recent weeks. He was briefed on the situation and handed out awards to soldiers. — Christopher Miller (@ChristopherJM)

Moscova și-a concentrat principala putere de foc asupra Donbasului, în condițiile în care trupele ucrainene reușiseră să respingă forța rusă de invazie din Kiev și din al doilea oraș ucrainean ca mărime, Harkov.

Pe de altă parte, forțele ruse își fortifică pozițiile în regiunea Harkov și „efectuează bombardamente intensive cu artilerie și mortar asupra pozițiilor noastre” pentru a păstra teritoriul pe care l-au ocupat, a precizat luni Statul major general al armatei ucrainene.

Armata ucraineană susține că Rusia țintește infrastructura civilă în mai multe orașe din regiune, iar administrația regională spune că în bombardamente au fost uciși trei civili, iar alți 10 au fost răniți.