Volodimir Zelenski, discuție cu „Luke Skywalker”: „Este o misiune dificilă, dar foarte importantă” (FOTO)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Mark Hamill, actorul american care a interpretat rolul lui „Luke Skywalker” în „Războiul Stelelor”, a devenit ambasador al platformei de strângere de fonduri UNITED24 și va ajuta la colectarea de fonduri pentru Armata Dronelor.

„Actorul american care l-a jucat pe Luke Skywalker în «Războiul Stelelor» Mark Hamill a devenit ambasador al plaftormei de strângere de fonduri UNITED24. El este primul ambasador care ajută la strângerea de fonduri pentru a sprijini apărătorii noștri, Armata Dronelor. Aceasta este o misiune dificilă, dar foarte importantă. Mark, suntem siguri că te vei descurca. Mulțumim pentru sprijinirea poporului ucrainean în lupta noastră pentru libertate”, a scris liderul ucrainean, pe Facebook.

Mark Hamill s-a arătat „onorat” de noua sa calitate.

„Onorat să fiu un Ambasador pentru Armata Dronelor și să îi ajut pe Președintele Zelenski și pe oamenii din Ucraina în orice mod posibil”, a scris actorul, pe Twitter.

Honored to be an Ambassador for the Army of Drones and to help President Zelenskyy and the people of Ukraine in any way possible 🇺🇦

— Mark Hamill (@MarkHamill)