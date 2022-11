Volodimir Zelenski, glumă virală făcută în timpul vizitei din Herson: „Am venit pentru lubenițe” (VIDEO)

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost surprins în timp ce a făcut o glumă devenită virală în timpul vizitei din orașul Herson. Acesta a vizitat Hersonul la scurt timp după ce rușii s-au retras după aproape 9 luni de ocupație.

Întrebat de ce riscă să viziteze Hersonul, situat aproape de linia frontului, Zelenski a răspuns:

„Dmitro, cu sinceritate…ce zici de lubenițele din Herson?”.

„Dar serios, este important să fiu aici, toată lumea riscă, militarii riscă, jurnaliștii riscă, și tu ești aici, nu? Vorbind despre Herson. Trebuie să îi susținem pe locuitorii din Herson. Trebuie să îi susținem pe oameni pentru ca ei să nu simtă că noi doar vorbim despre asta, că noi facem doar promisiuni, ci că ne întoarcem cu adevărat, ne ridicăm steagul”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Asked why he decided to visit Kherson in such a dangerous situation, President Zelensky said he wanted to show support for local residents and make clear Ukraine is coming back forever. And watermelons.

— Dmitri (@wartranslated)