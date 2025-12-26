Volodimir Zelenski și Donald Trump ar putea avea o discuție pe 28 decembrie la Mar-a-Lago, în Florida. Cei doi ar urma să pună la punct detaliile planului de pace din Ucraina.
Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean şi omologul său american ar putea avea loc duminică, la 28 decembrie, la reşedinţa din Mar-a-Lago. Informația despre vizita lui Volodimir Zelenski în Florida, au fost relatate de cotidianul ucrainean Kyiv Post. Publicația citează surse diplomatice, după ce şeful statului ucrainean a anunţat că se va întâlni în curând cu Trump, relatează dpa.
Recent, Zelenski a declarat că problemele sensibile, inclusiv orice compromisuri privind teritoriul ce ar urma să fie cedat Rusiei trebuie discutate la nivel de „de şefi de stat”. Drept urmare, Kievul a solicitat o întâlnire faţă în faţă cu Donald Trump, scrie Reuters.
„Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu preşedintele Trump în viitorul apropiat. Multe pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris vineri Zelenski pe X.
El a spus că această posibilitate a apărut după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în discuţiile de pace a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană. Delegația ucraineană discută cu reprezentanții lui Donald Trump planul menit să pună capăt războiului pe care Rusia l-a început acum aproape patru ani,
După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit proiectul unui plan de pace revizuit. Planul inițial, în 28 de puncte, care practic împingea Kievul la o capitulare în fața Rusiei, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.
În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa. De asemenea, a fost inițiat un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA.
Volodimir Zelenski a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk, aflate sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată. Este cea mai importantă concesie în ce privește disputele teritoriale, care au blocat negocierile de pace. Pe de altă parte, a cerut ca Rusia să-și retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donetsk.