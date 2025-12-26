B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Volodimir Zelenski și Donald Trump s-ar putea întâlni pe 28 decembrie. Locația întâlnirii este Mar-a-Lago

Volodimir Zelenski și Donald Trump s-ar putea întâlni pe 28 decembrie. Locația întâlnirii este Mar-a-Lago

Adrian Teampău
26 dec. 2025, 12:37
Volodimir Zelenski și Donald Trump s-ar putea întâlni pe 28 decembrie. Locația întâlnirii este Mar-a-Lago
Președinții Donald Trump (SUA) și Volodimir Zelenski (Ucraina). Sursa foto: Hepta - Ukraine Presidency via Bestimage
Cuprins
  1. Volodimir Zelenski ar putea ajunge la Mar-a-Lago
  2. Președintele ucrainean a dezvăluit planul de pace

Volodimir Zelenski și Donald Trump ar putea avea o discuție pe 28 decembrie la Mar-a-Lago, în Florida. Cei doi ar urma să pună la punct detaliile planului de pace din Ucraina.

Volodimir Zelenski ar putea ajunge la Mar-a-Lago

Întâlnirea dintre preşedintele ucrainean şi omologul său american ar putea avea loc duminică, la 28 decembrie, la reşedinţa din Mar-a-Lago. Informația despre vizita lui Volodimir Zelenski în Florida, au fost relatate de cotidianul ucrainean Kyiv Post. Publicația citează surse diplomatice, după ce şeful statului ucrainean a anunţat că se va întâlni în curând cu Trump, relatează dpa.

Recent, Zelenski a declarat că problemele sensibile, inclusiv orice compromisuri privind teritoriul ce ar urma să fie cedat Rusiei trebuie discutate la nivel de „de şefi de stat”. Drept urmare, Kievul a solicitat o întâlnire faţă în faţă cu Donald Trump, scrie Reuters.

„Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu preşedintele Trump în viitorul apropiat. Multe pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris vineri Zelenski pe X.

El a spus că această posibilitate a apărut după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în discuţiile de pace a informat despre ultimele sale contacte cu partea americană. Delegația ucraineană discută cu reprezentanții lui Donald Trump planul menit să pună capăt războiului pe care Rusia l-a început acum aproape patru ani,

Președintele ucrainean a dezvăluit planul de pace

După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit proiectul unui plan de pace revizuit. Planul inițial, în 28 de puncte, care practic împingea Kievul la o capitulare în fața Rusiei, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte.

În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa. De asemenea, a fost inițiat un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA.

Volodimir Zelenski a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk, aflate sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată. Este cea mai importantă concesie în ce privește disputele teritoriale, care au blocat negocierile de pace. Pe de altă parte, a cerut ca Rusia să-și retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donetsk.

