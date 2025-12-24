Donald Trump nu mai suportă ironiile formulate adresa sa în emisiunile umoristice de tip late show. După ce a încercat, fără succes, să scoată de pe post emisiunea lui Jimmy Kimmel, șeful de la Casa Albă lansează noi amenințări.

Donald Trump iritat de showurile umoristice

Încă de la preluarea noului mandat, actualul șef al a declarat război televiziunilor care îl critică. Prin presiuni asupra patronatelor sau prin diferite , în care au fost implicați apropiați ai săi, Donald Trump a reușit să reducă la tăcere mai multe posturi de televiziune critice. Chiar și așa, este nemulțumit de showurile umoristice ale unor realizatori de mare succes, cu milioane de telespectatori.

Trump a criticat „late shows”, emisiunile umoristice care îl iau la țintă pe el și pe membrii administrației sale. De această dată, a mers până acolo încât a amenințat canalele de televiziune cu anularea licențelor de difuzare, relatează AFP.

Șeful de la Casa Albă a ales un vocabular ostil, cerând oprirea difuzării emisiunii de mare succes realizată de Stephen Colbert, la CBS, El a postat un mesaj, în noaptea de marţi spre miercuri, pe platforma sa Truth Social. În urmă cu câtva timp.

Canalul „trebuie să încheie ACUM, este singurul lucru uman de făcut”, a cerut, vizibil iritat de, descriindu-l pe realizator drept „o catastrofă patetică”. Trump a folosit expresia „to put to sleep”, utilizată, de regulă, pentru a descrie acţiunea de eutanasiere a animalelor.

Amenințări la adresa televiziunilor critice

Donald Trump s-a pronunțat pentru închiderea posturilor de televiziune care prezintă critici la adresa sa, a grupării MAGA sau a Partidului Republican. Aceste amenințări vin în contextul scăderii abrupte a popularității sale, în mai puțin de un an de la preluarea mandatului.

„Dacă emisiunile de informaţii şi emisiunile de la sfârşitul serii ale canalelor sunt aproape 100% negative faţă de preşedintele Donald J. Trump, MAGA şi Partidul republican, nu ar trebui revocate licenţele lor de difuzare foarte preţioase? Eu spun că DA”, a scris republicanul de 79 de ani într-un alt mesaj.

CBS a anunţat că show-ul lui nu va mai fi difuzat începând din luna mai. Decizia de a pune capăt emisiunii lui Stephen Colbert i-a făcut pe opozanţii lui Trump să acuze introducerea cenzurii. De altfel, Paramount, casa-mamă a CBS, i-a plătit 16 milioane de dolari pentru a regla un contencios privind montarea unui interviu cu Kamala Harris, rivala sa democrată la prezidenţiale.

Mai mult, weekendul trecut, noul redactor-şef al canalului CBS, Bari Weiss, a blocat difuzarea unui reportaj privind consecinţele expulzărilor brutale ale imigranţilor la care recurge administraţia Trump.

Donald Trump acuzat că introduce cenzura

Noile amenințări vin după ce, în urmă cu câtva timp, șeful de la Casa Albă a încercat să scape de un alt realizator de succes, Jimmy Kimmel, de asemenea, critic la adresa lui. Canalul de televiziune ABC a suspendat , însă a fost nevoit să revină la decizie în urma presiunii publicului.

Confruntat cu boicotul platformei de streaming Disney, aflată în portofoliu, postul a revenit asupra deciziei și a prelungit contractul vedetei până la jumătatea anului 2027.

Trump dorește să reducă la tăcere posturile de televiziune și publicațiile pe care nu le poate controla. În mod regulat acesta formulează insulte la adresa jurnaliștilor critici și a televiziunilor. El spune că peisajul audio-video american este caracterizat de părtinire anti-conservatoare, notează AFP.

Pentru ați duce planurile la bun sfârșit, a numit un apropiat, Brendan Carr, în fruntea puternicei autorităţi de reglementare a sectorului, FCC. Acesta a provocat stupoare, în timpul unei audieri parlamentare când a declarat că „FCC nu este formal o agenţie independentă”. El a lăsat să se înțeleagă că acţiunile sale sunt aliniate în conformitate cu cerințele Casei Albe.