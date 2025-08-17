B1 Inregistrari!
Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 

Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 

George Lupu
17 aug. 2025, 18:03
Momente de groază în Grecia: Motorul unui avion care a decolat a luat foc 
Sursa Foto: Freepik.com

Un zbor Condor de la Corfu la Düsseldorf a efectuat o aterizare de urgență la Brindisi, Italia, după ce un motor a luat foc la scurt timp după decolare.

Zbor în pericol în Grecia

O aeronavă de pasageri care transporta 250 de persoane a fost forțată să aterizeze de urgență după ce unul dintre cele două motoare ale sale a luat foc la scurt timp după decolarea din Corfu, Grecia.

Boeing-ul 757-300, operat de compania aeriană germană Condor, a decolat de pe Aeroportul Internațional Corfu în jurul orei 20:00, ora locală, sâmbătă, cu destinația Düsseldorf, Germania. La aproximativ 450 de metri, motorul său drept a luat foc și a fost oprit de piloți.

Înregistrări video au surprins momentul în care motorul a erupt în flăcări și a emis explozii în timp ce avionul zbura deasupra insulei. Locuitorii și turiștii din apropierea portului Corfu au raportat că au auzit un zgomot asurzitor, potrivit tovima.com.

Aterizare în siguranță în Italia

În ciuda incidentului, căpitanul a ales să nu se întoarcă în Corfu, asigurând autoritățile că aeronava putea continua să zboare cu un singur motor funcțional. Avionul a executat viraj la dreapta, a înconjurat insula și apoi s-a îndreptat spre nord-vest la altitudini cuprinse între 6.000 și 8.000 de picioare.

Zborul a aterizat în cele din urmă în siguranță pe aeroportul Brindisi din sudul Italiei, fără a se raporta răniți în rândul pasagerilor sau al echipajului.

