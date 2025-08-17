Un zbor Condor de la Corfu la Düsseldorf a efectuat o aterizare de urgență la Brindisi, Italia, după ce un motor a luat foc la scurt timp după decolare.
O aeronavă de pasageri care transporta 250 de persoane a fost forțată să aterizeze de urgență după ce unul dintre cele două motoare ale sale a luat foc la scurt timp după decolarea din Corfu, Grecia.
Boeing-ul 757-300, operat de compania aeriană germană Condor, a decolat de pe Aeroportul Internațional Corfu în jurul orei 20:00, ora locală, sâmbătă, cu destinația Düsseldorf, Germania. La aproximativ 450 de metri, motorul său drept a luat foc și a fost oprit de piloți.
Înregistrări video au surprins momentul în care motorul a erupt în flăcări și a emis explozii în timp ce avionul zbura deasupra insulei. Locuitorii și turiștii din apropierea portului Corfu au raportat că au auzit un zgomot asurzitor, potrivit tovima.com.
În ciuda incidentului, căpitanul a ales să nu se întoarcă în Corfu, asigurând autoritățile că aeronava putea continua să zboare cu un singur motor funcțional. Avionul a executat viraj la dreapta, a înconjurat insula și apoi s-a îndreptat spre nord-vest la altitudini cuprinse între 6.000 și 8.000 de picioare.
Zborul a aterizat în cele din urmă în siguranță pe aeroportul Brindisi din sudul Italiei, fără a se raporta răniți în rândul pasagerilor sau al echipajului.