Zboruri anulate spre Bali, după ce un vulcan a erupt. S-a format un nor ce cenușă (VIDEO)

a erupt, marți, ceea ce a dus la anularea mai multor zboruri spre Bali, iar aeroportul din Maumere a fost închis.

se află în provincial East Nusa Tenggara și a aruncat cenușă la o înășțime de circa 11 kilometri. Astfel, agenția vulcanologică a trebuit să instaleze nivelul maxim de alertă, conform

Vulcanul a erupt și miercuri dimineașa, iar un nor de cenușă a fost înălțat la un kilometru.

Mai multe zboruri din India, Singapore și Australia spre Bali au fost anulate din cauza erupției.

Singapore Airlines și compania sa low cost, Scoop, au anulat zborurile spre Bali. Compania low-cost Qantas JestStar a anulat mai multe zboruri spre Bali din Australia, iar cele programate după-amiaza este posibil să înregistreze întârzieri.

„Prognozele arată că norul de cenuşă ar trebui să se îndepărteze până diseară”, a declarat JetStar.

Aeroportul Fransiskus Xaverius Seda din Maumere a fost închis de miercuri până joi pentru siguranța pasagerilor.

Zeci de locuitori care trăiesc în două sate din apropierea vulcanului au fost evacuați.

„Străzile din cele două sate s-au umplut cu cenuşă groasă, pietriş şi nisip”, a spus un oficial al agenţiei locale pentru dezastre.

Ultima oară când a erupt vulcanul a fost în luna mai. Indonezia se află în Inelul de Foc al Pacificului, fiind o zonă cu activitate seismică ridicată.

BREAKING: Mount Lewotobi Laki-laki in Indonesia has erupted 🌋

„There was an eruption of Mount Lewotobi Laki-laki on Tuesday, June 17, 2025, at 17:35 WITA with an observed ash column height of ± 10,000 m above the peak (± 11,584 m above sea level),” said the Volcano Observation…

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)