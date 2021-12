Zeci de morți și răniți după explozia unei cisterne care transporta benzină, în Haiti: „Suntem depășiți de situație”

Tragedia a avut loc marţi în oraşul Cap-Haitien. „Am constatat la faţa locului că între 50 şi 54 de persoane erau arse de vii. Este imposibil să le identificăm”, a declarat viceprimarul din Cap-Haitien, Patrick Almonor.

„Nu suntem încă în măsură să furnizăm detalii privind numărul victimelor din interiorul caselor”, a precizat viceprimarul.

„Explozia s-a produs în timp ce în jurul autocisternei erau zeci de persoane care încercau să se aprovizioneze cu benzină”, a declarat Patrick Almonor, un membru al Consiliului Municipal din oraşul Cap-Haitien, conform publicaţiei Le Nouvelliste.

Bilanţul preliminar al exploziei este de 40 de morţi. Alte surse media dau 50 de morți. „Suntem depăşiţi de situaţie, avem nevoie urgentă de materiale medicale”, a declarat un medic local, Calhil Turenne.

#BREAKING : More than 40 people died in the explosion of a fuel tank in #CapHaitien city of #Haiti, dozens more were injured. pic.twitter.com/wnOXp7fBIT

