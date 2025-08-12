Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski , susține modificarea regulilor de călătorie pentru bărbații tineri, în contextul prelungirii stării de război cu Rusia.

Cuprins:

De la ce a pornit inițiativa de schimbare a restricțiilor de călătorie

Care este scopul ridicării restricțiilor și care sunt beneficiile pentru tineri

Volodimir Zelenski a declarat marți o propunere că va elimina în afaceri pentru bărbații ucraineni cu vârste între 18 și 21 de ani, restricții care sunt în vigoare din cauza legii marțiale instaurate în urma conflictului cu Rusia.

Aceste reglementări limitează ieșirea din țară pentru bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, considerați apți pentru serviciul .

Zelenski afirmă că această măsură va facilita accesul tinerilor la educație și dezvoltare personală, păstrând în același timp legătura lor cu Ucraina.

„Ridicarea interdicției va aduce avantaje tinerilor ucraineni prin întărirea legăturilor lor cu țara și prin crearea de oportunități educaționale” a spus președintele, conform Reuters, citat de .

Astfel, noua limită de vârstă propusă este de 22 de ani, oferindu-le tinerilor mai multe șanse de a studia și de a se dezvolta, fără a renunța la responsabilitățile față de țară.