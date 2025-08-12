B1 Inregistrari!
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani

Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 20:40
Zelenski propune ridicarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni. Vârsta maximă vizată pentru eliminarea interdicției este 22 de ani
Foto: Hepta/Abaca Press / Pool/ABACA.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski , susține modificarea regulilor de călătorie pentru bărbații tineri, în contextul prelungirii stării de război cu Rusia.

Cuprins:

  • De la ce a pornit inițiativa de schimbare a restricțiilor de călătorie
  • Care este scopul ridicării restricțiilor și care sunt beneficiile pentru tineri

De la ce a pornit inițiativa de schimbare a restricțiilor de călătorie

Volodimir Zelenski  a declarat marți o propunere că va elimina restricțiile de călătorie în afaceri pentru bărbații ucraineni cu vârste între 18 și 21 de ani, restricții care sunt în vigoare din cauza legii marțiale instaurate în urma conflictului cu Rusia.

Aceste reglementări limitează ieșirea din țară pentru bărbații cu vârste între 18 și 60 de ani, considerați apți pentru serviciul militar.

Care este scopul ridicării restricțiilor și care sunt beneficiile pentru tineri

Zelenski  afirmă că această măsură va facilita accesul tinerilor la educație și dezvoltare personală, păstrând în același timp legătura lor cu Ucraina.

„Ridicarea interdicției va aduce avantaje tinerilor ucraineni prin întărirea legăturilor lor cu țara și prin crearea de oportunități educaționale” a spus președintele, conform Reuters, citat de Știrile Pro TV.

Astfel, noua limită de vârstă propusă este de 22 de ani, oferindu-le tinerilor mai multe șanse de a studia și de a se dezvolta, fără a renunța la responsabilitățile față de țară.

