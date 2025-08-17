B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Zelenski merge la Casa Albă alături de cei mai mari lideri din Europa. Aceștia se unesc pentru a sprijini Ucraina

Răzvan Adrian
17 aug. 2025, 14:17
Foto: Hepta.ro / DPA Images

UPDATE: Atât prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, cât și prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni și-au confirmat prezența pentru întâlnirea de mâine din Washington, potrivit BBC.

Mai mulți lideri europeni au confirmat că îl vor însoți pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, la discuțiile programate pentru luni cu președintele american Donald Trump.

Decizia vine după întâlnirea controversată dintre Trump și Vladimir Putin din Alaska, care a stârnit temeri în capitalele europene privind posibile compromisuri în defavoarea Ucrainei.

Cuprins:

  • Ursula von der Leyen deschide lista oficialilor europeni
  • Germania își reafirmă implicarea
  • Finlanda și Franța se alătură demersului diplomatic
  • Europa vrea să evite tensiunile dintre Trump și Zelenski

Ursula von der Leyen deschide lista oficialilor europeni

Primul lider european care a confirmat că va merge cu Zelenski la Casa Albă a fost Ursula Von der Leyen, aceasta a anunțat că va fi prezentă la Washington, unde se va întâlni cu Donald Trump:

„În acestă după-amiază îl voi primi pe Zelenski la Bruxelles. Împreună vom participa la Coaliția de Voință. La solicitarea președintelui Zelenski, mă voi alătura întâlnirii cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă, mâine”, a scris aceasta într-o postare pe X, potrivit BBC.

Germania își reafirmă implicarea, la fel și NATO

Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat și el că va merge la Washington. Guvernul federal a transmis într-o declarație oficială obiectivele vizitei: „Deplasarea are ca scop un schimb de informații cu președintele american Donald Trump, după întâlnirea sa cu Vladimir Putin în Alaska”, a declarat purtătorul de cuvânt al canceralui german, potrivit sursei citate.

Finlanda și Franța se alătură demersului diplomatic

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a anunțat că va fi prezent la discuțiile de la Casa Albă, informația fiind publicată pe site-ul oficial al administrației prezidențiale.

Participarea sa este văzută ca importantă, având în vedere că Stubb este considerat unul dintre interlocutorii preferați ai lui Donald Trump.

La scurt timp, Palatul Elysee a comunicat pentru BBC că și președintele Emmanuel Macron va merge la Washington.

De asemenea, secretarul general al NATO, Mark Rutte va participa la întâlnire.

„Liderii vor urmări coordonarea dintre europeni și Statele Unite, cu obiectivul de a ajunge la o pace de lungă durată, care să protejeze interesele Ucrainei și securitatea Europei”, se arată în declarația preluată de BBC.

Europa vrea să evite tensiunile dintre Trump și Zelenski

Conform Politico, alegerea de a-l însoți pe Zelenski la Washington se bazează pe dorința de a preveni un nou conflict diplomatic direct cu Donald Trump, după ce, în februarie, o discuție aprinsă între cei doi lideri a dus la o răcire a relațiilor timp de luni de zile.

Îngrijorarea europeană este că Trump ar putea fi tentat să accepte concesii teritoriale în favoarea Moscovei, având în vedere că Putin a refuzat până acum o întâlnire directă cu Zelenski, dar a participat la summitul din Alaska.

Întâlnirea de la Casa Albă este considerată de către statele europene și NATO un moment cheie pentru viitorul conflictului din Ucraina.

Prin participarea mai multor lideri de rang înalt, europenii doresc să demonstreze unitate și să se asigure că vocea Ucrainei nu este lăsată singură în discuțiile cu Washingtonul și Moscova.

