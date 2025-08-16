Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit detalii despre convorbirea sa telefonică cu președintele american Donald Trump privind situația din Ucraina și viitorul relațiilor cu Rusia.

Discuțiile au cuprins un dialog bilateral, iar mai apoi o convorbire cu liderii europeni, iar Ucraina își reafirmă dorința de a ajuta la pace.

Cuprins:

Detalii despre convorbirea cu Trump

„Am avut o conversație lungă și substanțială cu @POTUS. (n.r. Donald Trump). Am început cu discuții individuale, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai mult de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de conversație bilaterală cu președintele Trump.”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o postare pe platforma X.

Zelenski a declarat că discuțiile cu președintele Trump au fost „lungi și substanțiale”, incluzând atât convorbiri între cei doi, cât și un dialog cu liderii europeni. Această convorbire a fost anunțată încă din timpul conferinței de presă din timpul summitului.

Propunerea pentru o întâlnire trilaterală

„Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a ajunge la pace. Președintele Trump m-a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor.

Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației. Susținem propunerea președintelui Trump privind o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia.

Ucraina și-a reafirmat disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru pace, sprijinind propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire în format trilateral.

Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru”, a mai declarat președintele Ucrainei.

Cooperarea europeană și garanțiile de securitate

„Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea focului și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație.

Zelenski a vorbit și despre importanța implicării europenilor la fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. De asemenea, el apreciază sprijinul și coordonarea continuă cu toți partenerii.

Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat, de asemenea, despre semnalele pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei.

Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a încheiat liderul de la Kiev.

Convorbirea președintelui Zelenski cu Donald are loc în contextul summitului din Alaska, în care președintele american a purtat o discuție de aproximativ trei ore cu liderul de la , Vladimir Putin. Cei doi nu au ajuns la un acord comun pentru o pace în Ucraina, dar ambii au vorbit despre „progrese semnificative” în acest sens.