Amenințări cu moartea pentru Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare. Dezvăluiri din investigație (VIDEO)

23 oct. 2025, 12:45
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost amenințat cu moartea. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Cum a ajuns să fie Nicolas Sarkozy amenințat cu moartea
  2. Cum a reacționat Parchetul din Paris după amenințările primite de Sarkozy
  3. De ce a ajuns Sarkozy la închisoare

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost vizat de amenințări cu moartea la scurt timp după încarcerare la închisoarea La Santé. 

Cum a ajuns să fie Nicolas Sarkozy amenințat cu moartea

Sarkozy (70 de ani) a început executarea pedepsei de 5 ani de închisoare, la penitenciarul La Santé din Paris. Condamnarea, considerată istorică, vine în dosarul cunoscut sub numele de „Finanțarea libiană” a campaniei sale prezidențiale din 2007.

În nici 24 de ore, el a fost vizat de insulte și amenințări cu moartea din partea unor deținuți. Un videoclip care circula în mediul online, aparent filmat de un deținut, conținea aceste amenințări.

Cum a reacționat Parchetul din Paris după amenințările primite de Sarkozy

Ca răspuns la gravitatea situației, Parchetul din Paris a deschis imediat o anchetă oficială.

  • Interogatorii și Percheziții: Poliția franceză a preluat rapid trei deținuți din închisoarea La Santé pentru a fi interogați în legătură cu amenințările. Două telefoane mobile au fost, de asemenea, confiscate în urma perchezițiilor.
  • Securitate Sporită: Dat fiind statutul său de fost șef de stat și al amenințărilor la adresa sa, Sarkozy beneficiază de măsuri de securitate excepționale. Acesta este cazat într-o celulă individuală și este protejat în permanență de doi ofițeri de securitate staționați într-o celulă vecină. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a confirmat public că această protecție specială este menținută în detenție din cauza „amenințărilor ceva mai importante” la adresa fostului președinte.

Incidentul a subliniat provocările unice de securitate pe care le ridică încarcerarea unui fost lider național. Avocatul lui Sarkozy a insistat că acesta nu beneficiază de „niciun tratament special”.

De ce a ajuns Sarkozy la închisoare

Sarkozy e primul fost șef de stat al unei țări din UE care este încarcerat.

  • Acuzația: Asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni (în legătură cu finanțarea campaniei din 2007). Instanța de judecată l-a găsit vinovat pentru conspirație criminală (sau asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni). Această acuzație se referă la faptul că ar fi permis colaboratorilor săi apropiați să negocieze o finanțare ilegală, în valoare de milioane de euro, din partea regimului fostului dictator libian, Muammar Gaddafi, pentru campania sa victorioasă din 2007.
  • Sentința: Cinci ani de închisoare, din care un an cu suspendare, și o amendă de 100.000 de euro.
  • Apelul: Avocații lui Sarkozy au făcut apel la sentință și au depus o cerere de eliberare, care urmează să fie judecată.
