Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost vizat de amenințări cu moartea la scurt timp după încarcerare la închisoarea La Santé.

Cum a ajuns să fie Nicolas Sarkozy amenințat cu moartea

Sarkozy (70 de ani) de 5 ani de închisoare, la penitenciarul La Santé din Paris. Condamnarea, considerată istorică, vine în dosarul cunoscut sub numele de „Finanțarea libiană” a campaniei sale prezidențiale din 2007.

În nici 24 de ore, el de insulte și amenințări cu moartea din partea unor deținuți. Un videoclip care circula în mediul online, aparent filmat de un deținut, conținea aceste amenințări.

Cum a reacționat Parchetul din Paris după amenințările primite de Sarkozy

Ca răspuns la gravitatea situației, Parchetul din Paris a deschis imediat o anchetă oficială.

Interogatorii și Percheziții: Poliția franceză a preluat rapid trei deținuți din închisoarea La Santé pentru a fi interogați în legătură cu amenințările. Două telefoane mobile au fost, de asemenea, confiscate în urma perchezițiilor.

Securitate Sporită: Dat fiind statutul său de fost șef de stat și al amenințărilor la adresa sa, Sarkozy beneficiază de măsuri de securitate excepționale. Acesta este cazat într-o celulă individuală și este protejat în permanență de doi ofițeri de securitate staționați într-o celulă vecină. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a confirmat public că această protecție specială este menținută în detenție din cauza „amenințărilor ceva mai importante" la adresa fostului președinte.

Incidentul a subliniat provocările unice de securitate pe care le ridică încarcerarea unui fost lider național. Avocatul lui Sarkozy a insistat că acesta nu beneficiază de „niciun tratament special”.

De ce a ajuns Sarkozy la închisoare

Sarkozy e primul fost șef de stat al unei țări din UE care este încarcerat.