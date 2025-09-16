Află cum poți vedea un mesaj șters pe WhatsApp

WhatsApp este una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din lume, conectând zilnic milioane de oameni prin texte, fotografii, videoclipuri și apeluri. Totuși, mulți utilizatori se confruntă cu o problemă comună: ștergerea accidentală sau intenționată a mesajelor. De câte ori nu ți s-a întâmplat să vezi notificarea „Acest mesaj a fost șters” și să te întrebi ce ascundea? Sau să îți dai seama că ai șters din greșeală o conversație importantă, care conținea detalii esențiale? Din fericire, există soluții simple prin care mesajele pot fi recuperate, atât pe Android, cât și pe iOS.

Potrivit publicației , există metode eficiente și rapide pentru a restaura conversațiile șterse, cu condiția să fi configurat în prealabil un backup.

Cum recuperezi mesajele șterse pe Android

Dacă folosești un smartphone cu Android, procesul este destul de simplu, iar pune la dispoziție opțiunea de restaurare a conversațiilor prin Google Drive. Iată pașii esențiali:

Dezinstalează aplicația WhatsApp de pe telefon.

Reinstalează aplicația din Google Play Store.

Introdu numărul de telefon și confirmă-l prin , așa cum ai făcut la prima instalare.

La pasul următor, aplicația îți va solicita să restaurezi datele. Apasă pe opțiunea „Restore”, iar conversațiile vor fi recuperate din backupul salvat pe Google Drive.

Dacă ai setat backup-ul zilnic sau săptămânal, șansele să recuperezi integral conversațiile sunt foarte mari. În schimb, dacă nu ai activat opțiunea, mesajele șterse definitiv nu mai pot fi restaurate.

Cum recuperezi mesajele șterse pe iPhone

Pentru utilizatorii de iOS, procesul este asemănător, doar că se face prin iCloud. Pașii sunt:

Dezinstalează WhatsApp de pe iPhone. Reinstalează aplicația din App Store. Introdu numărul de telefon și verifică-l. Selectează opțiunea „Restore Chat History” pentru a recupera conversațiile din iCloud.

Și aici, cheia succesului o reprezintă backup-ul activat în prealabil. Dacă acesta nu a fost configurat, mesajele nu pot fi aduse înapoi.

Cum configurezi backup-ul pe WhatsApp

Pentru a evita pierderea conversațiilor importante, este recomandat să configurezi un backup automat.

Pe Android:

Intră în WhatsApp și apasă pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus. Alege Settings → Chats → Chat Backup. La „Back up to ”, selectează frecvența dorită: zilnic, săptămânal, lunar sau manual. Alege contul Google pe care vrei să fie salvat backup-ul. Bifează dacă dorești ca salvarea să se facă doar prin Wi-Fi sau și prin date mobile.

Pe iOS:

Intră în WhatsApp → Settings → Chats → Chat Backup. Apasă pe „Back Up Now”. Activează opțiunea „Auto Backup” și alege frecvența (zilnic, săptămânal sau lunar). Asigură-te că ai suficient spațiu pe pentru stocarea datelor.

Prin ce metode mai poți citi mesajele șterse

În afara metodei clasice de restaurare prin backup, există și alte trucuri care pot funcționa:

Notificările telefonului: pe unele aplicații terțe pot salva istoricul notificărilor. Astfel, chiar dacă mesajul a fost șters, textul inițial rămâne înregistrat în jurnalul notificărilor.

Arhivele WhatsApp: dacă nu găsești o conversație, verifică mai întâi folderul „Chats Archived”. Uneori, conversațiile nu sunt șterse, ci doar arhivate accidental.

Transferul pe PC: anumite programe pentru computer pot scana memoria telefonului și pot recupera datele șterse, însă acestea implică un risc mai mare și trebuie folosite cu atenție.

De ce este important să faci backup constant

Trăim într-o eră digitală în care multe informații importante sunt păstrate în aplicațiile de mesagerie: adrese, documente, fotografii sau discuții de serviciu. Pierderea lor poate fi frustrantă și uneori chiar costisitoare. De aceea, configurarea unui backup automat reprezintă o măsură de protecție esențială.

În plus, setarea backup-ului nu doar că îți oferă liniște, dar îți permite și să transferi rapid conversațiile atunci când îți schimbi telefonul. Astfel, nu mai ești nevoit să îți iei adio de la ani întregi de discuții și amintiri.