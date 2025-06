Apple intră pe piața telefoanelor pliabile. Când apare și cum va arăta primul model

Apple pregătește lansarea unui , însă fanii companiei vor mai avea de așteptat. Primul model ar putea fi lansat pe piață în 2027 pentru a marca aniversarea a două decenii de la apariția primului iPhone.

Momentan, compania americană testează mai multe prototipuri ale viitorului pliabil. Mai mult, sunt indicii că Apple ar dori să devanseze lansarea pentru anul viitor, în 2026.

Digital Chat Station, citat de ziare.com, a dezvăluit că viitorul model pliabil de la Apple va avea un ecran intern de 7,58 inch, mai compact decât cel anticipat inițial și puțin mai mic comparativ cu viitorul Galaxy Z Fold7, care va avea aproximativ 8,2 inch. Rezoluția display-ului ar urma să fie de 2.713 × 1.920 pixeli. Mai mult, raportul de aspect va fi neobișnuit – 14,1:10, ceea ce sugerează că Apple caută o experiență vizuală aparte față de rivali.

testează un sistem foto dual, cu doi senzori puternici de câte 48 MP fiecare. Nu se știe exact dacă acești senzori sunt identici cu cei deja folosiți pe iPhone 16 Pro sau dacă sunt alte variante dezvoltate special pentru modelul pliabil.

Pe piața zvonurilor se vorbește că viitorul dispozitiv va avea o grosime de 4,5 mm când telefonul este deschis și circa 9–9,5 mm pliat.

‘iPhone Flip’ design likely, may be available in numerous colors

