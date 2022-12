Ce aplicații au fost incluse în Apple App Store Awards, ediția 2022

În mod obișnuit la final / început de an, se fac topuri și analize cu privire la cele mai bune aplicații lansate în ultimele 12 luni. Pentru utilizatorii de smartphone-uri și tablete cu sistem de operare iOS, este cu siguranță de interes informația cu privire la faptul că cei de la Apple au decernat premiile pentru cele mai atractive aplicații. În anul 2022, nu mai puțin de 16 aplicații sunt evidențiate prin prisma recomandărilor făcute de celebra companie.

Aplicațiile selectate pentru sunt cele care au inspirat utilizatorii și i-au ajutat în mod creativ. A fost luat în calcul inclusiv impactul cultural al acestor aplicații. Selecția titlurilor câștigătoare ale premiilor Apple pentru cele mai bune aplicații din 2022 a fost realizată de către echipa editorială globală a Apple App Store.

Ce fel de aplicații au fost selectate de cei de la Apple

Marele câștigător al premiilor Apple App Store poate fi considerată aplicația BeReal, desemnată iPhone App of the Year. BeReal este cea mai în vogă nouă aplicaţie de socializare. Aplicație de socializare franceză lansată în 2020, dezvoltată de Alexis Barreyat și Kevin Perreau, aceasta a devenit foarte populară în anul 2022.

Notați, modelați și împărtășiți-vă ideile cu cea mai iubită hârtie digitală din lume – acesta este motto-ul Goodnotes 5 de la Time Base Technology Ltd., aplicația care a primit premiul iPad App of the Year. Alte premii au ajuns la MacFamilyTree 10 de la Sinium Software GmbH (Mac App of the Year), Vix de la Televisa Univision Interactive, Inc. (Apple TV App of the Year) și Apple Watch App of the Year (Gentler Streak de la Gentler Stories LLC). Fiecare aplicație are beneficiile sale. Spre exemplu, Gentler Streak te ajută să echilibrezi fitness-ul cu odihna, în mod eficient, iar MacFamilyTree 10 te ajută să îţi explorezi arborele genealogic.

Jocurile câștigătoare de premii Apple App Store Awards 2022

La capitolul jocuri, cei de la Apple au oferit următoarele distincții: iPhone Game of the Year: Apex Legends Mobile, de la Electronic Arts, iPad Game of the Year: Moncage, de la XD Networks Inc., Mac Game of the Year: Inscryption, de la Devolver, Apple TV Game of the Year: El Hijo, de la HandyGames, Apple Arcade Game of the Year: Wylde Flowers de la Studio Drydock Pvt. Ltd., China Game of the Year: League of Legends de la Esports Manager, Shenzhen Tencent Tianyo Technology Limited.

Premii pentru aplicațiile cu impact cultural în anul 2022

O categorie specială la Apple App Store Awards 2022 este cea dedicată aplicațiilor cu impact cultural. La acest capitol, lista cuprinde 5 aplicații care merită explorate: How We Feel de la How We Feel Project, Inc., Dot’s Home de la Rise-Home Stories Project, Locket Widget de la Locket Labs, Inc., Waterllama de la Vitalii Mogylevets, Inua – A Story in Ice and Time de la ARTE Experience.

Lansat în anul 2008, App Store reprezintă un serviciu Apple de mare utilitate și constă într-un magazin online de aplicații pentru sistemul de operare iOS. App Store este disponibil pe internet, prin aplicația cu același nume sau prin iTunes pe computere desktop / laptop.