Ce procese poți simplifica cu soluții digitale de HR și salarizare?

În ultimii ani, tehnologia transformă tot mai mult modul în care companiile funcționează. Departamentele de HR și salarizare sunt printre cele care pot beneficia cel mai mult de digitalizare, iar soluțiile software dedicate proceselor de resurse umane și payroll se îmbunătățesc constant.

Procesele recurente, simplificate cu aplicații dedicate

Recrutarea, gestionarea datelor angajaților și a pontajului, dezvoltarea și evaluarea angajaților, calculul de salarii, crearea rapoartelor și alte operațiuni conexe sunt de o complexitate ridicată și pot consuma mult timp pentru specialiști.

Soluțiile digitale de HR și salarizare, precum cele oferite de by AROBS, simplifică toate aceste procese și oferă organizațiilor mai mult timp pentru activități strategice. În continuare, vom detalia câteva dintre operațiunile ce pot fi simplificate cu aplicații dedicate, dar și beneficiile pe care le oferă companiilor.

Administrarea personalului, optimizată

Orice organizație gestionează un volum mare de documente: contracte individuale de muncă, acte adiționale, fișe de post, adeverințe și altele. O soluție digitală de HR automatizează fluxul documentelor, le arhivează în format electronic și permite accesarea lor rapidă. Mai mult, sistemul True HR, dezvoltat de UCMS by AROBS oferă funcționalități de generare automată a documentelor standardizate.

Recrutarea și integrarea angajaților

Recrutarea și integrarea în echipă a celor noi veniți în companie presupune numeroase etape, printre care: centralizarea CV-urilor, programarea interviurilor, analiza candidaților, și, ulterior, integrarea celor selectați și angajați. O aplicație de HR cu module de recrutare și onboarding simplifică considerabil aceste procese.

Platformele moderne permit crearea unei baze de date cu candidați, trimit notificări automate și centralizează feedbackul echipei de recrutare. Astfel, oferi o experiență simplificată pentru toate părțile implicate.

Gestionarea optimă a pontajului

Pontajele manuale, foile de prezență și centralizarea concediilor sunt procese care consumă mult timp și sunt predispuse la erori. O aplicație de resurse umane permite înregistrarea digitală a timpului lucrat, integrarea datelor cu sistemele de acces și optimizarea procesului de aprobare a cererilor de concediu.

True HR, soluția de resurse umane a celor de la UCMS by AROBS, oferă managerilor și specialiștilor HR acces în timp real la situația echipelor. Totodată, permite accesul angajaților la o platformă self-service unde își pot vizualiza soldul de zile de concediu, fluturașii de salariu și pot face solicitări online, atât pentru zile libere, cât și pentru diverse adeverințe. Astfel, crește satisfacția angajaților și se economisește mult timp pentru aceste operațiuni.

Procesele de salarizare, eficientizate considerabil

Calculul de salarii este, probabil, unul dintre cele mai sensibile procese dintr-o companie. O singură eroare poate afecta moralul angajaților și poate genera sancțiuni din partea instituțiilor statului. Din acest motiv, digitalizarea salarizării este una dintre cele mai mari nevoi ale organizațiilor moderne.

O soluție complexă de salarizare, așa cum este dp-Payroll, automatizează calculul salariilor ținând cont de ultimele modificări legislative. Totodată, oferă posibilitatea de a genera rapoartele obligatorii pentru autorități, cât și rapoarte pentru managementul companiei.

Cu un sistem precum cel dezvoltat de UCMS by AROBS, riscul erorilor de calcul este minimizat, iar specialiștii HR câștigă timp pentru activități strategice. În plus, datele sunt securizate și accesibile doar persoanelor autorizate.

Raportarea și analiza datelor

Un alt avantaj major al soluțiilor digitale de HR și salarizare este posibilitatea de a obține rapoarte complexe, într-un timp foarte scurt. Astfel, poți analiza costurile salariale, rata fluctuației de personal sau nivelul absenteismului, ori alte aspecte de interes, pe baza datelor din aplicații.

Prin urmare, deciziile de business sunt fundamentate pe date clare, nu pe presupuneri. De exemplu, un raport despre orele suplimentare poate indica necesitatea angajării de personal suplimentar sau optimizarea programului de lucru.

Îmbunătățirea experienței angajaților

Digitalizarea nu aduce beneficii doar pentru specialiștii din domeniu, ci și pentru angajați. Autonomia oferită de o platformă self-service contribuie la creșterea satisfacției și la reducerea volumului de muncă al echipei de HR. Practic, soluțiile de tipul celor oferite de UCMS transformă resursele umane dintr-un departament administrativ într-un partener strategic pentru angajați.

Economii de timp și costuri

În final, poate cel mai vizibil beneficiu al implementării unor soluții digitale de HR și salarizare este economia de timp și costuri. Reducerea la minimum a proceselor manuale înseamnă mai puține ore pierdute, reducerea erorilor și, implicit, scăderea costurilor operaționale.

Investiția în platforme digitale complexe, precum cele furnizate de UCMS by AROBS, se amortizează rapid prin eficiența pe care o aduce în activitățile zilnice ale organizației. De asemenea, te ajută să facilitezi dezvoltarea angajaților și să-i oferi o experiență îmbunătățită la locul de muncă.