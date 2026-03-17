Europa accelerează cursa pentru dominația în comunicațiile viitorului. Strategia sa se bazează pe integrarea sateliților, inteligenței artificiale și tehnologiei 6G. În acest context, Agenția Spațială Europeană (ESA) și GSMA au lansat un program de finanțare de până la 100 de milioane de euro. Proiectul vizează dezvoltarea rețelelor hibride care combină infrastructura terestră cu cea satelitară. Aceste sisteme sunt văzute drept fundamentul noii generații de conectivitate digitală, potrivit Euronews.
Câți bani investește Europa pentru a domina viitorul 6G și al inteligenței artificiale
Europa face un pas important spre consolidarea poziției sale în inovația tehnologică globală. Un nou parteneriat între Agenția Spațială Europeană și GSMA a fost anunțat la Mobile World Congress. Inițiativa include un program de finanțare de până la 100 de milioane de euro. Scopul principal este integrarea mai rapidă a tehnologiilor satelitare cu cele mobile.
Miza este dezvoltarea rețelelor non-terestre, cunoscute sub denumirea NTN. În paralel, Europa vrea să-și întărească poziția în competiția pentru 6G și inteligență artificială. Reprezentanții ESA subliniază că aceste progrese depind direct de infrastructura de conectivitate. Aceasta este considerată un element esențial al transformării digitale. Investițiile ar putea deschide drumul către servicii precum telemedicina, intervențiile la distanță, conducerea autonomă și agricultura de precizie.
Programul se concentrează pe dezvoltarea rețelelor hibride satelit–terestre. Acesta include soluții bazate pe inteligență artificială, conectivitate directă între dispozitive, testare pentru 5G și 6G și cercetare în domenii avansate precum „edge intelligence” și Internetul lucrurilor.
Poate Europa să recupereze decalajul în cursa globală pentru internetul prin satelit
Europa încearcă să își consolideze poziția într-un sector dominat în prezent de marile companii americane. Oficialii europeni cred că expertiza în producția high-tech și dezvoltarea de software poate schimba acest echilibru. Ambiția este transformarea continentului într-un jucător competitiv și independent la nivel global.
Antonio Franchi, coordonatorul Programului 5G/6G NTN din cadrul Agenției Spațiale Europene, subliniază nevoia unui salt real pentru industrie. Acesta afirmă că Europa trebuie să își valorifice mai bine potențialul tehnologic. Obiectivul este ca firmele europene să devină relevante pe piața globală.
În acest context, finanțarea publică este esențială pentru reducerea riscurilor. Ea oferă companiilor spațiu pentru a inova și a dezvolta soluții scalabile. Astfel, proiectele pot fi extinse la nivel internațional.
La Mobile World Congress, mai multe companii europene își prezintă tehnologiile prin demonstrații live. Printre acestea se numără Nokia, Filtronic, Celeste, Lasting Software, OQ Technology și MinWave Technologies. Demonstrațiile oferă o imagine clară a viitorului comunicațiilor bazate pe rețele non-terestre.
În paralel, ESA scoate în evidență ambițiile spațiale ale Europei. Un model în realitate mixtă al modulului lunar Argonaut ilustrează aceste planuri. Mesajul este clar, infrastructura de conectivitate va susține atât tehnologiile de pe Pământ, cât și viitoarele misiuni spațiale.