Europa accelerează cursa pentru dominația în comunicațiile viitorului. Strategia sa se bazează pe integrarea , inteligenței artificiale și tehnologiei 6G. În acest context, (ESA) și GSMA au lansat un program de finanțare de până la 100 de milioane de euro. Proiectul vizează dezvoltarea rețelelor hibride care combină infrastructura terestră cu cea satelitară. Aceste sisteme sunt văzute drept fundamentul noii generații de conectivitate digitală, potrivit Euronews.

Câți bani investește Europa pentru a domina viitorul 6G și al inteligenței artificiale

Europa face un pas important spre consolidarea poziției sale în inovația tehnologică globală. Un nou parteneriat între Agenția Spațială Europeană și GSMA a fost anunțat la Mobile World Congress. Inițiativa include un program de de până la 100 de milioane de euro. Scopul principal este integrarea mai rapidă a tehnologiilor satelitare cu cele mobile.

Miza este dezvoltarea rețelelor non-terestre, cunoscute sub denumirea NTN. În paralel, Europa vrea să-și întărească poziția în competiția pentru 6G și . Reprezentanții ESA subliniază că aceste progrese depind direct de infrastructura de conectivitate. Aceasta este considerată un element esențial al transformării digitale. Investițiile ar putea deschide drumul către servicii precum telemedicina, intervențiile la distanță, conducerea autonomă și agricultura de precizie.

Programul se concentrează pe dezvoltarea rețelelor hibride satelit–terestre. Acesta include soluții bazate pe inteligență artificială, conectivitate directă între dispozitive, testare pentru 5G și 6G și cercetare în domenii avansate precum „edge intelligence” și Internetul lucrurilor.