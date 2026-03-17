Acasa » IT&C » Europa intră în cursa globală pentru 6G și internetul prin satelit cu o investiție de 100 de milioane de euro

Europa intră în cursa globală pentru 6G și internetul prin satelit cu o investiție de 100 de milioane de euro

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 08:32
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Câți bani investește Europa pentru a domina viitorul 6G și al inteligenței artificiale
  2. Poate Europa să recupereze decalajul în cursa globală pentru internetul prin satelit

Europa accelerează cursa pentru dominația în comunicațiile viitorului. Strategia sa se bazează pe integrarea sateliților, inteligenței artificiale și tehnologiei 6G. În acest context, Agenția Spațială Europeană (ESA) și GSMA au lansat un program de finanțare de până la 100 de milioane de euro. Proiectul vizează dezvoltarea rețelelor hibride care combină infrastructura terestră cu cea satelitară. Aceste sisteme sunt văzute drept fundamentul noii generații de conectivitate digitală, potrivit Euronews.

Câți bani investește Europa pentru a domina viitorul 6G și al inteligenței artificiale

Europa face un pas important spre consolidarea poziției sale în inovația tehnologică globală. Un nou parteneriat între Agenția Spațială Europeană și GSMA a fost anunțat la Mobile World Congress. Inițiativa include un program de finanțare de până la 100 de milioane de euro. Scopul principal este integrarea mai rapidă a tehnologiilor satelitare cu cele mobile.

Miza este dezvoltarea rețelelor non-terestre, cunoscute sub denumirea NTN. În paralel, Europa vrea să-și întărească poziția în competiția pentru 6G și inteligență artificială. Reprezentanții ESA subliniază că aceste progrese depind direct de infrastructura de conectivitate. Aceasta este considerată un element esențial al transformării digitale. Investițiile ar putea deschide drumul către servicii precum telemedicina, intervențiile la distanță, conducerea autonomă și agricultura de precizie.

Programul se concentrează pe dezvoltarea rețelelor hibride satelit–terestre. Acesta include soluții bazate pe inteligență artificială, conectivitate directă între dispozitive, testare pentru 5G și 6G și cercetare în domenii avansate precum „edge intelligence” și Internetul lucrurilor.

Poate Europa să recupereze decalajul în cursa globală pentru internetul prin satelit

Europa încearcă să își consolideze poziția într-un sector dominat în prezent de marile companii americane. Oficialii europeni cred că expertiza în producția high-tech și dezvoltarea de software poate schimba acest echilibru. Ambiția este transformarea continentului într-un jucător competitiv și independent la nivel global.

Antonio Franchi, coordonatorul Programului 5G/6G NTN din cadrul Agenției Spațiale Europene, subliniază nevoia unui salt real pentru industrie. Acesta afirmă că Europa trebuie să își valorifice mai bine potențialul tehnologic. Obiectivul este ca firmele europene să devină relevante pe piața globală.

În acest context, finanțarea publică este esențială pentru reducerea riscurilor. Ea oferă companiilor spațiu pentru a inova și a dezvolta soluții scalabile. Astfel, proiectele pot fi extinse la nivel internațional.

La Mobile World Congress, mai multe companii europene își prezintă tehnologiile prin demonstrații live. Printre acestea se numără Nokia, Filtronic, Celeste, Lasting Software, OQ Technology și MinWave Technologies. Demonstrațiile oferă o imagine clară a viitorului comunicațiilor bazate pe rețele non-terestre.

În paralel, ESA scoate în evidență ambițiile spațiale ale Europei. Un model în realitate mixtă al modulului lunar Argonaut ilustrează aceste planuri. Mesajul este clar, infrastructura de conectivitate va susține atât tehnologiile de pe Pământ, cât și viitoarele misiuni spațiale.

Citește și...
WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
IT&C
WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
IT&C
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
IT&C
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi
IT&C
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi
Comunicat: Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
IT&C
Comunicat: Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia
IT&C
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia
Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
IT&C
Alerte pentru părinți pe rețelele sociale: Ce măsuri noi a anunțat oficial platforma Instagram
Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
IT&C
Meta recunoaște o eroare pe Instagram Reels. Cum au ajuns utilizatorii să vadă conținut violent
Roblox devine lider în comerțul generației Z. Platforma a depășit TikTok
IT&C
Roblox devine lider în comerțul generației Z. Platforma a depășit TikTok
Instagram devine disponibil pe televizoarele cu Google TV. Clipurile video de pe rețeaua socială se văd la televizor
IT&C
Instagram devine disponibil pe televizoarele cu Google TV. Clipurile video de pe rețeaua socială se văd la televizor
