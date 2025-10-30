Laptopul, telefonul sau tableta au devenit nelipsite din viața de zi cu zi, însă orele petrecute în fața ecranelor pot avea un impact semnificativ asupra sănătății ochilor. Oboseala vizuală, senzația de uscăciune și durerea de cap sunt semnale că ochii tăi au nevoie de o pauză și de o protecție mai bună. Din fericire, există soluții simple pentru a preveni disconfortul și pentru a menține vederea sănătoasă.

Cum afectează lumina albastră ochii

Ecranele dispozitivelor emit lumină albastră, un tip de radiație vizibilă care poate provoca iritație oculară și perturbări ale somnului. În timp, expunerea prelungită poate duce la sindromul de „vedere digitală”, o problemă tot mai frecventă în rândul celor care lucrează de la birou sau folosesc zilnic telefonul.

Pentru a limita efectele negative, activează modul „Night Shift” pe iPhone, „Eye Comfort Shield” pe telefoanele Samsung sau „Night Light” pe laptopurile cu Windows. Aceste setări reduc intensitatea luminii albastre și oferă un ton mai cald al ecranului, care obosește mai puțin ochii, mai ales seara.

Ce alte setări poți ajusta pentru confort vizual

Luminozitatea ecranului este un factor esențial. Evită ca display-ul să fie mai luminos decât mediul din jur – diferența de intensitate obligă să se adapteze constant, provocând oboseală. De asemenea, ajustează dimensiunea fontului pentru a nu forța privirea și folosește tema „Dark Mode” atunci când citești mult.

Un alt truc util este regula 20-20-20: la fiecare 20 de minute, privește un obiect aflat la 20 de metri distanță, timp de cel puțin 20 de secunde. Este o metodă simplă care relaxează mușchii oculari și previne tensiunea vizuală, potrivit .

Cum te pot ajuta ochelarii speciali pentru ecrane

Ochelarii cu filtru pentru lumină albastră pot fi o soluție eficientă, mai ales pentru cei care lucrează multe ore în fața calculatorului. Aceștia reduc reflexiile și limitează efectul luminii artificiale asupra retinei. Chiar dacă nu ai probleme de vedere, poți alege fără dioptrii, dar cu protecție dedicată pentru ecrane.

În plus, o vizită periodică la oftalmolog rămâne esențială. Medicul poate recomanda lentile potrivite stilului tău de lucru și îți poate evalua vederea înainte ca oboseala oculară să devină o problemă serioasă.