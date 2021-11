Digi Romania şi-a surprins clienţii de Black Friday 2021: iată ce primesc! E o veste ce-i va bucura şi pe abonaţi, dar şi pe cei care doresc să se aboneze

Digi Romania a pregătit ofertele pentru Black Friday 2021. Fosta companie RCS-RDS a pus la cale o surpriză şi pentru abonaţi, dar şi pentru viitorii clienţi, pe care speră să-i câştige în urma acestei campanii.

Conform mesajului publicat de către cei de la DIGI Romania ca parte a campaniei de Black Friday 2021, clienţii vor primi reducere de 50% timp de 12 luni pentru diverse servicii, sau extraopţiuni, care care sunt disponibile în acest moment.

50% reducere de Black Friday

Digi Romania a anunţat că va avea toate aceste oferte disponibile începand de vineri, 12 noiembrie. Gigantul din telecomunicaţii va avea oferte speciale pentru portare, pentru serviciile de televiziune, internet, telefonie mobile, telefonie fixa, practice orice are compania va fi redus cu 50% de BLACK FRIDAY pentru nu mai putin de 12 luni de zile.

Digi Romania a creata această promoţie specială disponibila atat pentru clientii noi, cat si pentru cei existenti, care fac upgrade, asa ca nu conteaza cum vreti sa profitati de aceasta oferta, ceea ce este o veste grozava pentru toata lumea. In baza acestor vesti pe care ni le transmite DIGI Romania putem fi siguri ca in data de 12 noiembrie am putea lua cam orice ne intereseaza de la grupul de telecomunicatii pentru ca vom beneficia de un pret extrem de bun de la companie.

Oferte valabile la abonamentul pe 24 de luni

Compania Digi Romania a gândit aceste oferte grozave pentru clientii săi doar împreună cu abonamente care au o perioada contractuala de 24 de luni, dintre care 12 luni vor avea pretul injumatatit, ca parte a promoţiei de Black Friday 2021.

Uriaşul din hi-tech a obişnuit cu astfel de oferte în preajma reducerilor anuale din noiembrie.